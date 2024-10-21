Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, kaymakamların yanı sıra çevre ve şehircilik ile AFAD il müdürleri de katıldı.

Toplantıda, merkez ve köylerinde kalıcı deprem konutlarının hak sahipleri, konut teslim süreçleri, alt yapı çalışmaları ile sahadaki son durum ele alındı.

Ayrıca farklı alanlarda verilen hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesiyle ilgili hususlar istişare edilip çözüm önerileri ile bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak : PHA