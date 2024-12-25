"Akıllı Hastane" modeliyle yapımı tamamlanan ve hasta kabulüne başlayan Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde incelemede bulunan Adıyaman Valisi Osman Varol'a İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik ile Hastane Başhekimi Doç.Dr. KasımTurgut ile yöneticiler eşlik etti.

Ziyarette Vali Varol, 55 dönüm arazi üzerine inşa edilerek hizmet vermeye başlayan Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesini ziyaretinde hastanenin polikliniklerini gezerek son teknolojiyle üretilen ekipmanların yer aldığı hastanenin sahip olduğu donanımı ile vatandaşların konforlu bir sağlık hizmeti sunacağını söyledi.

Vali Varol, Polikliniklerdeki incelemelerinin ardından tedavi gören hasta çocukları ziyaret ederek ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağlık alt yapısını ve fiziki koşulları daha da iyileştirecek bu önemli yatırımın kente hayırlı olmasını dileyen Vali Varol,"İlimizde sağlık alanında fiziki altyapıyı iyileştirmenin yanı sıra modern tıbbın gereklerine uygun olarak sağlık tesislerimizi donatarak vatandaşlarımıza en kaliteli sağlık hizmeti sunmanın çaba ve gayretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sahip olduğu teknolojik ve fiziki alt yapısıyla uzun vadede Adıyaman’ın sağlık alt yapısını ve fiziki koşulları daha da iyileştirecek bu önemli yatırımın ilimize hayırlı olmasını diliyoruz." Şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA