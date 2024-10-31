Öğretmenlerle sohbet eden Vali Varol, okulun ihtiyaç ve taleplerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Vali Varol, geleceğin teminatı olan çocukların, çağın gereklerine uygun ve milli değerleri özümsemiş bireyler olarak yetiştirilmesinde öğretmenlerin üstlendiği role vurgu yaptı. Öğretmenlere gösterdikleri özverili çabalar için teşekkür eden Vali Varol, “Evlatlarımızı bilginin ve bilimin ışığında yetiştirerek onlara güçlü bir gelecek sunan tüm öğretmenlerimize başarılar diliyorum,” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA