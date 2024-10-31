Kablan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir tarafından yapılan atamalarda, Besni İlçe Başkanlığına Ömer Ertürk, Kahta İlçe Başkanlığına ise Gafar Çelebi'nin asaleten atandığını belirtti.

Kablan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Genel Başkan Yardımcımız ve Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir tarafından Besni İlçe Başkanlığına ataması yapılan Sayın Ömer Ertürk'e yeni görevinde başarılar diliyoruz. Teşkilatımıza ve ilçemize hayırlı olsun. Besni'miz için bugüne kadar gerçekleştirdiği hizmetlerinden ötürü Murat Güner kardeşimize teşekkür ediyoruz.

Genel Başkan Yardımcımız ve Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir tarafından Kahta İlçe Başkanlığına asaleten atanan İlçe Başkan Vekilimiz Gafar Çelebi'yi tebrik ediyor, görevinde üstün başarılar diliyorum. Bu atamaların davamıza, aziz milletimize ve Kahta'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugüne kadar özverili çalışmaları ve gayretleriyle partimize değerli katkılarda bulunan bir önceki başkanımız Osman Çetinkaya'ya da teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Kaynak : PHA