Örtü altı seracılığın yoğun olarak yapıldığı ve özellikle domates ve salatalık yetiştiriciliğinin gerçekleştirildiği mahallelere dağılan makineler sayesinde zararlılarla mücadele edilirken, ürünlerdeki kimyasal kalıntı oranı da en aza indiriliyor. Hastalık ve zararlılarla mücadele etme konusunda üreticilerin yardımına koşan Sisleme Makinesi ile üretici hem zamandan, hem de maliyetten tasarruf ederken, ürünlerin veriminde de artış sağlanıyor.

12 mahalle Sisleme Makinelerine kavuştu

Erdemli İlçesi’ndeki üreticiler tarafından talep edilen Sisleme Makinesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 12 mahalleye dağıtıldı. Üçtepe, Kayacı, Çiriş, Arslanlı, Yeniyurt, Tapureli, Sarıkaya, Güzeloluk, Harfilli, Güneyli, Hüsametli ve Veyselli Mahalleleri’nde kullanılmak üzere dağıtımı yapılan Sisleme Makineleri, üreticileri memnun etti. Üreticiler, ürünlerine musallat olan zararlılarla geleneksel yöntemlerle 2 saatte mücadele ederken, sisleme makinesi sayesinde bu zaman 10 dakikaya düşüyor. Üreticiler, motorla sulu ilaçlama yaptıkları zaman alamadıkları etkiyi sisleme makinesi ile hızlı bir şekilde alırken, ürünlere de 1 hafta boyunca zararlıların uğramadığını ifade ediyorlar.

Şahutoğlu: Sisleme Makinesi sayesinde kimyasal kullanımı azalacak

Örtü altı üretim yapan çiftçiler için çok önemli bir makine olan Sisleme Makinesinin dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirten Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, “Örtü altı biber, domates ve salatalık yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Erdemli’de, Erdemli Ziraat Odası işbirliği ile yürütmüş olduğumuz bu proje kapsamında, 12 mahallemize Sisleme Makinemizi dağıttık” dedi. Bu makine sayesinde tarımda kimyasal kullanımını da azaltmayı hedeflediklerini belirten Şahutoğlu, “Bu uygulamalar ile üretici hem girdi maliyetlerini daha aza indirmiş olacak, hem de hasat sonrasındaki kalıntı sorunlarının önüne geçmiş olacağız” sözlerine yer verdi.

Şahin: Çiftçiler hem zamandan, hem de maliyetten kar ediyor

Desteklerden dolayı çiftçiler adına Mersin Büyükşehir’e teşekkür eden Erdemli Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Şahin, Erdemli’de tespit ettikleri 12 mahallenin sisleme makinesine ihtiyacı olduğunu ve bunun karşılandığını kaydetti. Şahin, Sisleme Makinesinin faydaları hakkında; “Sisleme Makinesi, bitkinin her tarafına ulaştığı için seranın içerisinde duman şeklinde veriliyor. Yaprak altı ve yaprak üstlerine dağıldığı için de oradaki haşereler etkisiz hale geliyor. Bu yüzden Sisleme Makinesinin önemi çok büyük. Çiftçiler bu sayede zamandan ve maliyetten de tasarruf ediyor” dedi.

Üretici destekten memnun

Erdemli Üçtepe Mahallesi’nde yaşayan ve 30 yıldır tarımsal üretim yapan Adem Türel, Sisleme Makinesi’nin üreticilere sağladığı faydadan söz ederek, “Makine olmadan önce, motorla sulu ilaç veriyorduk ve bir netice alamıyorduk. Mersin Büyükşehir’in verdiği makineden çok memnunuz. 1 hafta boyunca bu böceklerin girmesini engelliyor” diye konuştu.

Makinenin verime de katkı sunduğundan söz eden Türel, “Motorla sulu ilaçtan maliyeti daha az. Bununla 1 dönüm serayı 10 dakikada ilaçlayıp çıkıyorum. Eskiden motorla verdiğimiz ilaçlama en az 2-3 saat sürerdi. Bu sayede meyvelere kurt atmaz, sağlıklı olur, tonaj da güzel olur. İhracata gönderdiğimiz domatesler geri gelmez. Yani çok memnunuz. Vahap Başkanımıza bizi düşündüğü ve bize böyle bir makine sunduğu için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Ürünlerdeki verim kaybının sıfır olması hedefleniyor

34 yıldır çiftçilik yaptığını ifade eden Bekir Türel, “Sisleme Makinesi ile ürünlerimizi ilaçlamaya başladık. Bizim burada kelebek çok oluyor. Tuta dediğimiz kelebek, meyvelerin içine kurt atıyor ve böyle olunca da ihraç ettiğimiz veya iç piyasaya gönderdiğimiz domatesin bir kısmını deliniyor” dedi. Geleneksel yöntemlerle yaptıkları ilaçlamada verim kaybının yüzde 15 olduğunu ifade eden Türel, yeni aldıkları Sisleme Makinesi ile verim kaybını sıfıra indirmeyi planladıklarını dile getirdi. Türel, daha önce böyle bire bir destekler görmediklerini de ifade ederek, “Sera ve vatandaş bazında böyle bir destek görmemiştik. Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum” diye belirtti.

Çiftçi Hasan Yazgan da, Sisleme Makinesini genellikle domates için kullandıklarından bahsederek, “Önceden yaptığımız ilaçlamadan çok verim alamıyorduk. Bu makine ile çok verim alınıyor. Yüzde 80-90 civarında faydası var. Devamını bekleriz” dedi.

Kaynak : PHA