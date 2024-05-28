Alınan bilgiye göre Olay, Kahta’ya 5 kilometre mesafedeki Atatürk Barajı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre serinlemek için baraj göletine giren Bünyamin Ünver (14), bir süre sonra gözden kayboldu. Ünver’in gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kahta Belediyesi zabıta erlerinden Bekir Çoban ve Sait Kurt suya girerek kayıp genci suda aradı. Zabıtalar tarafından sudan çıkartılan gencin cesedi, sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. 14 yaşındaki Bünyamin Ünver’in ailesi baraj göleti kenarında sinir krizleri geçirdi.Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak : PHA