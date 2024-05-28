Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce ilimizde mali suçların önlenmesi ve tespit edilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir araçta bulunan 3 şahıstan yapılan aramalar neticesinde 25 adet darphane basımı olmayan düşük ayarlı cumhuriyet altını ve suçtan elde edildiği düşünülen 43.650 TL para ele geçirildi. F.A. , K.D. ve F.A. isimli şüpheli şahıslar Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak : PHA