ANKARA / TEKHA
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, kamu kurumlarının bilişim sistemlerini ve vatandaşların kişisel verilerini hedef alan siber suç çetesine yönelik Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Dev Kurumlar Ortak Çalıştı
MİT'in öncülüğünde; Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, siber suç yapılanmasına karşı geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan takip sonucunda, şebekenin kamu kurumlarında görevli personelin hesap bilgilerini zararlı yazılımlar (malware) yoluyla ele geçirmeye çalıştığı ve sistemlere yetkisiz erişim sağladığı belirlendi.
‘Bayilik Sistemi' ile Veri Ticareti
İstihbari incelemeler, suç şebekesinin ele geçirdiği verileri ticari amaçla pazarladığını ortaya koydu. Şebekenin, topladığı verileri çok katmanlı bir yapı üzerinden “bayilik sistemi” adı verilen bir yöntemle üçüncü şahıslara ve suç gruplarına devrettiği tespit edildi.
Ankara Merkezli 9 İlde Şafak Baskını
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma doğrultusunda, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri düğmeye bastı. İstanbul, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Manisa, Mardin, Batman, Çanakkale ve Hakkari illerinde belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 12 şüpheli yakalandı. Operasyonda yurt içi ve yurt dışı bağlantılı çok sayıda sunucu, veri depolama aygıtı, dijital materyal ve kripto varlık cüzdanına el konuldu.
Örgütün Teknik Mimarı Mardin'de Yakalandı
Siber suç örgütünün teknik altyapısını kuran ve yöneten kilit isim Mardin'de ele geçirildi. Kimliğini gizlemek için kod adı kullandığı belirlenen bu şüphelinin, kurduğu sistem üzerinden sağladığı verileri terör örgütleri ve dolandırıcılık şebekeleriyle paylaştığı, organize suç faaliyetlerine zemin hazırladığı saptandı. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın incelemeleriyle, şüphelilerin kişisel verilerin sorgulanmasına olanak tanıyan sistemleri aktif olarak kullandıkları da belgelendi.