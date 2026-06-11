Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı. Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, ilçenin Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki hafif ticari aracın önüne aniden bisikletiyle çıkan çocuk, sürücünün çabasına rağmen kazadan kurtulamadı.

Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırdığı ancak çarpışmanın önüne geçemediği görüldü. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan çocuk yere düşerek yaralandı. Kazanın ardından araç sürücüsü ve çevrede bulunan vatandaşlar hemen yaralı çocuğun yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi gören çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.