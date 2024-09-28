Destici, Özdağ’ın milliyetçi olmadığını iddia etmiş ve Türklüğünü tartışmaya açarak, "Ümit Özdağ Türk müdür o da tartışılır" ifadelerini kullanmıştı. Destici'nin bu açıklamaları, siyasette tansiyonu yükselten yeni bir polemik başlattı.

"Destici’nin Eleştirileri"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bir televizyon programında Ümit Özdağ’ı sert sözlerle hedef alarak şunları söylemişti: "Selçuklu köyü, yedi ceddimin kabri orada. Ben Türk oğlu Türk’üm. Bunu gösterebiliyor mu? Ümit Özdağ, dedesinin mezarını gösterebiliyor mu? Kendisi milliyetçi değildir. Ümit Özdağ’ın Türklüğü tartışılır. Almanya’da uzun süre kaldığı için Neo-Nazilerden etkilenmiş olabilir. Müslüman Türk milletinin gerçek evladı, ‘Filistin benim meselem değil’ diyebilir mi? Diyorsa bu milletin bir parçası değildir.”

"Ümit Özdağ'dan Sert Yanıt"

Destici’nin bu sözlerine Özdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla sert bir yanıt verdi. BBP liderinin kendisine yönelttiği eleştirileri detaylı bir şekilde yanıtlayan Özdağ, Destici’ye yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Boş Konuşuyorsun, Çünkü Cahilsin" Özdağ, Destici’nin Filistin meselesi üzerinden kendisine yönelttiği eleştiriyi yanıtlayarak, Filistin’in Türkiye’nin milli meselesi olmadığını belirtti. Özdağ, "Arap ülkelerinin bile milli dava olarak kabul etmediği Filistin meselesini Türkiye neden milli dava olarak kabul etsin? Biz, Filistin’deki İsrail soykırımına karşıyız ama bu, konuyu milli dava yapmaz. Boş konuşuyorsun, çünkü cahilsin," dedi.

"Dedelerimin Mezarını Sana Gösteririm" Destici’nin, Özdağ’ın dedelerinin mezarını gösteremeyeceği iddiasına Özdağ, "İki dedemin de mezarını sana gösteririm. Ama asıl göstereceğim şey İstiklal Harbi Beratı olacaktır. Sen dedenin İstiklal Harbi beratını gösterebilir misin?" diye yanıt verdi. Ayrıca, Türkiye’nin tarih boyunca çok toprak kaybettiğini ve bunun birçok ailenin atalarının mezarlarının Türkiye dışında kalmasına neden olduğunu belirten Özdağ, Atatürk’ün dedelerinin mezarlarının da Türkiye’de olmadığını hatırlattı.

"Arapçılık Yapıyorsun" Özdağ, Destici’yi Arapçılık yapmakla ve işgali meşrulaştırmakla suçlayarak, Zafer Partisi’nin Türkiye’nin çıkarlarını savunma mücadelesi verdiğini, ancak Destici’nin bu süreçte yanlış tarafta durduğunu savundu. Özdağ, “Zafer Partisi, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin için mücadele ediyor, sen ise Arapçılık yaparak işgali meşrulaştırıyorsun” dedi.

"Gökalp'in Şiiriyle Yanıt"

Son olarak, Türklüğünün tartışmaya açılmasına karşılık Özdağ, Ziya Gökalp’in ünlü dizeleriyle yanıt verdi: "Türklük hem mefkürem, hem kanımdır;

Sırtımdan alınmaz, çünkü kürk değil!

Türklük hadimine 'Türk değildir' diyen

Soyca Türk olsa da 'piçtir,' Türk değil.”

Bu sert sözlerle Özdağ, hem milliyetçi kimliğini savundu hem de Destici’yi bilgi eksikliği ve cahillikle suçladı.

Siyasi Gerilim Büyüyor

Bu karşılıklı açıklamalar, Türk siyasetinde yeni bir polemiğin fitilini ateşlemiş durumda. Ümit Özdağ’ın sert yanıtları, özellikle milliyetçi camiada geniş yankı buldu. Özdağ’ın, Türk milliyetçiliği üzerindeki duruşu ve Destici’ye yönelik ağır eleştirileri, Zafer Partisi ile BBP arasındaki gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilir.

Bu polemik, sadece iki parti arasında değil, genel olarak milliyetçi ve sağ seçmenler arasında da önemli bir tartışma başlatmış durumda. Özdağ’ın Filistin meselesi üzerinden yaptığı çıkış ve Destici’nin Türklüğünü sorgulaması, kamuoyunda geniş bir yankı uyandırmış gibi görünüyor.

Kaynak : PHA