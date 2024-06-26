Federasyon üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, uyuşturucu ile mücadelenin önemine dikkat çekildi.

Basın açıklamasını yapan Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sosyolog Dr. Mahmut Erdil, bağımlılıkla mücadelenin tek başına yürütülecek bir mesele olmadığını vurguladı. Dr. Erdil, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün burada toplanmamızın nedeni, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'dür. Bağımlılıkla mücadele, tek başına yürütülecek bir mesele değildir. Bu mücadelede, başta Genel Başkanımız Yusuf Budak ve diğer üyelerin emeği çoktur. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizim asıl hedef kitlemiz, çözüm bekleyen dezavantajlı bireyler olan bağımlılardır. Diğer taraftan bu çözüme ortak olma hususunda başta sivil toplum örgütleri, aileler ve toplumun duyarlı kesimleri yer almalıdır. Toplumun desteği olmadan bağımlılıkla mücadele etmek mümkün değildir."

Dr. Erdil, konuşmasının devamında gençlerin enerjilerini olumlu yollara kanalize etmelerinin önemine değinerek, "Gençlerin enerjilerini sanat ve aktivitelerle yönlendirmeye çalışıyoruz. İnsanlar, kendilerini toplumda ifade etmek için olumlu yollar ararlar. Uygun zemin olmadığında, olumsuz ve toplum sağlığını tehdit edecek yollara başvurabilirler. Gençleri enerjilerini doğru yönlendirmemek, onları bağımlılığın kucağına atmakla birdir. O yüzden, 'bağlıdır ancak bağımlı değildir' diyerek gençleri hayata bağlayalım,” dedi.

Kaynak : PHA