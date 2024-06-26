TPAO Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, motosiklet kazaları ve kask kullanımının hayati önemi bilimsel veriler ışığında ele alındı.

Türkiye'de motosiklet kullanımı hızla artmakta ve buna bağlı olarak trafik kazalarında yaşanan can kayıpları da önemli bir sorun haline gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, motosiklet kazalarında ölüm oranları, kask kullanılmadığı takdirde %40'a kadar artmaktadır. Kask kullanımı ise kafa travmalarını %70 oranında azaltarak, sürücülerin hayatta kalma şansını ciddi ölçüde artırmaktadır.

Seminerde, katılımcılara kaskın ve diğer koruyucu malzemelerin olası bir kaza sırasında can kaybını önlemekteki önemi video sunumları eşliğinde uygulamalı olarak anlatıldı. Kask kullanımının yanı sıra, dizlik, dirseklik ve uygun motosiklet kıyafetlerinin de sürücü güvenliğinde kritik bir rol oynadığı vurgulandı.

Program sonunda, seminerin hazırlanmasında emeği geçenlere Vali Dr. Osman Varol tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Vali Dr. Varol, "Kaskımla Güvendeyim" projesi vesilesi ile yaptığı konuşmada, "Tüm vatandaşları trafik konusunda daha duyarlı olmaya, tüm motosiklet severleri kasksız ve ekipmansız yola çıkmamaya, karşılıklı saygı çerçevesinde kurallara riayet etmeye davet ediyor, güvenli ve kazasız günler diliyoruz," ifadelerini kullandı.

Etkinlik, motosiklet sürücülerinin kask kullanımının önemini bir kez daha hatırlatırken, trafik güvenliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Kaskın hayat kurtarıcı etkisinin bilimsel verilerle desteklenmesi, bu konuda daha bilinçli bir toplum oluşturma çabalarına katkı sağlıyor.

Kaynak : PHA