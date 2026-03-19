Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılı su ürünleri avlanma yasağına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, her yıl uygulanan avlanma yasağının, balıkların ve diğer su ürünlerinin üreme dönemi olan 01 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında ilimizdeki iç sularda (baraj, göl, gölet ve akarsular) geçerli olacağı bildirildi.

Müdürlük tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

Balıkçı tekneleri kıyıya en az 100 metre uzaklıkta olacak şekilde karaya çekilecek. Avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerleri civarında istihsal vasıtası bulundurulamayacak.

Yasak döneminde istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaktır.

Yasak başlamadan önce avlanan ve satışa sunulacak ürünler ile işleme, değerlendirme ve muhafaza tesislerine konan ürünler için en geç 24 saat içinde il/ilçe müdürlüğüne başvurarak stok tespiti yaptırılması zorunludur.

Stok tespiti yaptırılan su ürünleri, il/ilçe müdürlüğünden izin alınmadan kullanılamaz, satılamaz, nakledilemez ve ihraç edilemez.

Av yasağından önce avlanılan ve stok tespiti yaptırılan içsu balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içinde satışı, nakli, pazarlanması ve işlenmesi yapılmalıdır.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, avlanma yasağı süresince bu kurallara uymayanlar hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği cezai işlem uygulanacağını duyurdu.

