ABD ve İsrail'in petrol tesislerine yönelik saldırının ardından İran, Körfez'deki Kuveyt'e füzeler fırlattı. Kuveyt yetkilileri, İran'dan ateşlenen füze ve insansız hava araçlarına (İHA) hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini duyurdu. Kuveyt Petrol Şirketi, İran saldırısının ardından rafineride yangın çıktığını bildirdi.

NATO'dan 'Teyakkuz' Açıklaması

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile Brüksel'deki NATO karargahında yaptığı açıklamada, 'Teyakkuz halindeyiz ve müttefik topraklarının her karışını savunmaya hazırız. Bunu son haftalarda da gördük. İran'dan Türkiye'ye doğru yönelen balistik füzeleri engelledik' ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı ve Bölgesel Güvenlik

Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarını değerlendirerek, 'Tüm NATO müttefikleri İran'ın nükleer ve balistik füze kapasitesine sahip olmamasının kritik olduğunda hemfikir. ABD de halihazırda İran'ın bu kapasitesini zayıflatıyor. Bu, Avrupa, İsrail ve Orta Doğu'nun güvenliği için önemli' dedi.

'NATO Çözüm Arayışlarını Sürdürüyor'

Hürmüz Boğazı'nın kısa sürede yeniden açılması gerektiğine işaret eden Rutte, 'Bu, dünya ekonomisi açısından kritik öneme sahip. Kilit bir deniz yolunun kapatılması veya mevcut tehditler nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi kabul edilemez' ifadelerini kullandı. NATO müttefiklerinin bu büyük güvenlik sorununa çözüm bulmak için ABD ile ve kendi aralarında yoğun görüşmeler yürüttüğünü aktaran Rutte, 'Her zaman olduğu gibi müttefikler ortak çıkarlarımızı desteklemek için ellerinden geleni yapacak. Mutlaka bir çözüm yolu bulacağız' dedi.

