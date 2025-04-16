İstanbul Havalimanı’ndan “Eşzamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu”nun 17 Nisan saat 10.00 itibarıyla açılıyor. İstanbul Havalimanı’na aynı anda üç uçak iniş veya kalkış gerçekleştirebilecek.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda hava trafiği yönetiminde tarihi bir adım attıklarını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, 17 Nisan Perşembe günü saat 10.00 itibarıyla İstanbul Havalimanı’nda “Eşzamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu” uygulamasının başlayacağını belirterek, “Bu sistemle birlikte İstanbul Havalimanı’nda aynı anda üç uçak birbirinden tamamen bağımsız pistlere iniş veya kalkış gerçekleştirebilecek.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, sistemin İstanbul Havalimanı’nda da hayata geçmesiyle birlikte pistlerin en verimli şekilde kullanılacağını belirtti. Uraloğlu, “Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu ile İstanbul Havalimanı’nın trafik akışı hızlanacak ve dinamik kapasitesi artacak. Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanıyor. İstanbul Havalimanı, Avrupa’da üçlü pist operasyonunu başlatan ilk meydan olacak.” açıklamasında bulundu.

HAZIRLIKLAR 2022’DE BAŞLADI, EĞİTİMLER TAMAMLANDI

Projenin çalışmalarına 2022 yılının son çeyreğinde başlandığını, 2023 ve 2024 yıllarında Eurocontrol, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle toplantılar, risk analizleri, emniyet çalışmaları ve simülasyonlar gerçekleştirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, üçlü pist operasyonlarını desteklemek için gereken teknolojinin son derece gelişmiş ve karmaşık olduğunu da dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, “Sistem, ileri düzey radarlar, hassas seyrüsefer yardımcıları ve güçlü hava trafik kontrol protokollerini kapsıyor. Tüm bu bileşenler, eşzamanlı operasyonların güvenli bir şekilde yürütülmesini ve hava ile yer trafiğinin kesintisiz devam etmesini sağlıyor. Sistem aynı zamanda uçuş rotalarını ve akışlarını öngörmeye yardımcı olan otomatik yapılar içermekte olup pist ihlallerini önleme ve akıcı trafik yönetimi açısından önemli rol oynuyor.” dedi.