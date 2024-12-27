"Davanın Detayları"

Toplum Yararına Çalışanlar Derneği (TYP-Der) üyelerinin, Adıyaman Valiliği aleyhine açtığı davada, davacı taraf, TYP kapsamında belirli bir süre asgari ücretle çalıştığını ancak programın bitimiyle iş akdinin sonlandırıldığını belirtti. Davacı vekili, Yargıtay içtihatlarına atıfta bulunarak TYP çalışanlarının işçi sayıldığını ve çalıştıkları kurumla işçi-işveren ilişkisinin kurulduğunu ifade etti. Bu nedenle ilave tediye alacağının ödenmesini talep etti.

Davalı vekili ise, dava konusunun zamanaşımına uğradığını ve davacının geçici işçi statüsünde olmadığını savunarak davanın reddini istedi.

Mahkeme: İşçi-İşveren İlişkisi Mevcut

Mahkeme, bilirkişi raporlarını ve toplanan delilleri değerlendirerek davacı ile davalı kurum arasında işçi-işveren ilişkisi bulunduğunu belirledi. Kararda, TYP kapsamında çalışmanın, ilgili yönetmelik hükümleri gereği işçi statüsünde değerlendirileceği ifade edildi.

Mahkeme Kararı

Mahkeme, TYP-Der üyesi davacının talep ettiği 28 bin 249 TL ilave tediye alacağının yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti.

Kararın gerekçesinde, TYP’nin, katılımcılara geçici iş sağlayarak işgücü piyasasına uyumlarını artırmayı amaçladığı ancak katılımcıların fiilen işçi olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Kanun Yolu Açık

Tarafların, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yapma hakkı bulunuyor.

Toplum Yararına Çalışanlar Derneği Genel Başkanı Güner Kuzu dava sonrası yaptığı açıklamada, "Bu karar, TYP kapsamında çalışanların haklarına ilişkin emsal teşkil etmesi bakımından önem taşıyor. Tüm TYP çalışanlarını hukuki haklarını kullanmak ve alacaklarını tahsil etmek üzere, derneğimize başvurmaya davet ediyorum. Kendilerine avukatlarımız aracılığı ile bu emsal dava sonrasında çok daha hızlı bir şekilde yardımcı olacağız. Bu yolda birlikte hareket ettiğimiz ve ilk günden itibaren bize güvenen dernek yöneticisi arkadaşlarımız ile üyelerimize, aynı zamanda hukuk mücadelemizde yanımızda duran avukatlarımıza teşekkür ediyorum. Hak yerini buldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA