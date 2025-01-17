İçişleri Bakanlığı, hakkında "rüşvet ve suç örgütüne üye olmak" suçlarından soruşturma yürütülen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Beşiktaş İlçe Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "rüşvet ve suç örgütüne üye olmak" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandığını anımsatan İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, bu kapsamda, Akpolat'ın geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığı duyurdu.