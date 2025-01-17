"Açıklanan Asgari Ücret Yetersiz"

Başkan Demir, 2025 yılı için açıklanan asgari ücretin ve maaş artışlarının halkın temel ihtiyaçlarını bile karşılamaktan uzak olduğunu vurguladı. Demir, “Açıklanan asgari ücret ve aylıklar daha cebe girmeden açlık sınırının altında kalmıştır. Çarşıda, pazarda, çöpten sebze-meyve toplayan vatandaşlarımızın durumunu hükümet görmüyor mu? Milyonlar açlık sınırının altında yaşıyor. Bu mu adalet? Bu mu enflasyona karşı koruma?” ifadelerini kullandı.

"Zam Yağmuru Hayatı Zorlaştırıyor"

Devletin ve özel sektörün aynı anda zam furyası başlattığını belirten Demir, pasaport, ehliyet, kimlik yenileme harçları, noter ücretleri, trafik cezaları ve enerji fiyatlarına yapılan zamları eleştirdi. Ayrıca köprü ve otoyol ücretlerinde yaşanan artışlara dikkat çekerek, “Son bir yılda köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 300’ü aşan oranlarda zam yapıldı. Vatandaşın sırtına vurdukça vuruyorlar” dedi.

"Faizsiz Evlilik Kredisi Yetersiz ve Şartları Zor"

Demir, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce verilen faizsiz evlilik kredisi sözünün nihayet yerine getirileceğini ancak şartlarının gençler için hayal kırıklığı yarattığını söyledi. "Asgari ücretin 2,3 katı gelir şartı kaldırılmalıdır. Ayrıca 150 bin lira olarak açıklanan kredi, enflasyon oranları dikkate alınarak 350 bin lira seviyesine çıkarılmalıdır. Bu rakamlarla ne düğün yapmak ne de beyaz eşya almak mümkün" ifadelerini kullandı.

Gençlerin Umutsuzluğu ve Gelecek Kaygısı

Genç nüfustaki işsizlik oranının yüzde 15,8 seviyesinde olduğunu belirten Demir, gençlerin geçim zorlukları nedeniyle evlenemediğini ya da evlilikten vazgeçtiğini söyledi. “Gençler hem umutsuz, hem geleceksiz, hem evsiz, hem de çaresiz bırakılmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanı gençlerin evlenmemesinden yakınıyor ama bu koşullarda nasıl evlensinler?” dedi.

"Hükümet Türkiye'nin Gerçekleriyle Yüzleşmeli"

Başkan Demir, hükümete seslenerek, “İktidarı bir an önce kör, sağır, dilsiz rolünü terk etmeye ve Türkiye'nin gerçekleriyle yüzleşmeye davet ediyoruz. Dar gelirlinin, esnafın, çiftçinin, gençlerin sorunlarını görmezden gelmek çözüm değildir. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demekten çekinmeyeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA