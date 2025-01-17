2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ilk dönemi ilimizde 160 bin öğrencinin karnelerini almasıyla sona erdi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Ayyıldız İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin sevinç ve heyecanına ortak oldu.

Karne dağıtım töreninde konuşan Vali Varol,"Öğrencilerimizin bu 15 günlük süre zarfında iyi dinlenerek moral ve motivasyonlarını kaybetmemelerini ve tatilini verimli bir şekilde geçirmelerini diliyor geleceğimizi inşa edecek sevgili çocuklarımızı tebrik ediyor aileleriyle birlikte güzel bir tatil geçirmelerini temenni ediyoruz."dedi.



Kaynak : PHA