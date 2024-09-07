Başkan Tutdere, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Türkiye’nin neresinde olursanız olun, Adıyaman Belediyesi olarak gittiğiniz her yerde bir telefon kadar yakınız." diyerek gençlere destek mesajı verdi.

Altınşehir Sosyal Tesisi’nde düzenlenen programda Başkan Tutdere, AKEM’de eğitim gören 248 öğrenciden 65’inin üniversiteyi kazanmış olmasından duyduğu gururu dile getirdi. 6 Şubat depremlerinin zorlu koşullarına rağmen başarıya ulaşan gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Tutdere, "Sizler Adıyaman’ın umutlarısınız. Üniversite hayatınızla birlikte bu umutlar daha da büyüyecek. Aranızdan doktorlar, öğretmenler, mühendisler ve belki de gelecekte belediye başkanları çıkacak. Sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

"Öğrencilere Yol ve Kayıt Yardımı"

Başkan Tutdere, Eylül ayı Meclis Toplantısında aldıkları kararla, üniversiteye yerleşen öğrencilere yol ve kayıt yardımı desteği sağladıklarını hatırlattı. Üniversite eğitimleri boyunca da öğrencilere destek vereceklerini ifade eden Tutdere, gençlerin gittikleri şehirlerde Adıyaman’ın kültür elçileri olacaklarına inandığını belirtti.

"Gittiğiniz Her Yerde Bir Telefon Kadar Yakınız"

Başkan Tutdere, Adıyamanlı gençlerin gittikleri her şehirde Adıyaman’ın tarihi, doğası ve kültürünü tanıtacaklarını vurguladı. "Sizler bu kentin gönül elçileri olacaksınız. Adıyaman’ın yaralarının sarılmasında ve tanıtılmasında önemli bir rol üstleneceksiniz. Adıyaman Belediyesi olarak gittiğiniz her yerde bir telefon kadar yanınızdayız." dedi.

"Öğretmenlere ve AKEM’e Teşekkür"

Başkan Tutdere, AKEM öğretmenlerinin öğrencilerin başarısında büyük pay sahibi olduğunu belirterek, "Öğretmenlerimize ve AKEM’de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Zor şartlara rağmen rehberlik eden öğretmenlerimiz sayesinde bu başarılar elde edildi. İnşallah daha da iyi imkanlarla yeni nesilleri yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Program, Başkan Tutdere ve öğrencilerin hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak : PHA