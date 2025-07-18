‘Meclisimiz kardeşlik içinde hareket etti’

Adıyaman Belediyesi’nde Belediye Meclisi Başkan Vekilliği görevine CHP Meclis Üyesi Ufuk Bayır’ın seçilmesinin ardından CHP, AK Parti ve Yeniden Refah Partili meclis üyeleri, ev hapsinde bulunan Başkan Tutdere’yi ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Tutdere, sürecin belediye kanununa uygun şekilde yürütüldüğünü belirterek şunları söyledi:



“Adıyaman Belediyesi olarak maruz kaldığımız haksız ve hukuksuz bir uygulama nedeniyle bugün Adıyaman Valiliğinin belirlemiş olduğu tarih itibariyle meclisimiz kendi arasında toplantı yaparak, Belediye Kanunu’na uygun şekilde başkan vekilimizi seçmiş bulunuyor. Şu an Meclisimiz, grubumuz ve diğer tüm gruplar Adıyaman’ın ruhuna, barışına ve kardeşliğine uygun biçimde bu süreci atlatmışlardır. Bundan sonra da Adıyaman Belediye Meclisi bütün partilerin gruplarıyla birlikte yine kardeşlik içinde Adıyaman halkına hizmet edecektir.”



‘Hizmetten geri durmayacağız’

Görevden geçici olarak uzaklaştırılmasına rağmen, halkla bağını ve hizmet bilincini sürdüreceğini ifade eden Başkan Tutdere, şöyle konuştu:



“Arkadaşlarımız kaldıkları yerden işlerine devam edecektir. Biz de bulunduğumuz yer neresi olursa olsun Adıyaman halkına arkadaşlarımızla birlikte hizmet edeceğiz. Almış oldukları kararın ilimize, belediyemize, halkımıza hayırlı olmasını diliyorum.”



‘Birinci önceliğimiz Adıyaman’ın yaralarını sarmak’

Tutdere, konuşmasının devamında önceliklerinin Adıyaman halkının ihtiyaçları olduğunu vurguladı:



“Birinci önceliğimiz Adıyaman’ımızın yaralarını sarmak, Adıyaman halkının mutluluğunu sağlamak ve bu şehri yeniden inşa ederek ayağa kaldırmaktır. Aynı ilkeler çerçevesinde aynı ruhla, aynı cesaret ve çalışkanlıkla arkadaşlarımız, belediyemiz yoluna devam edecektir. Allah bizi mahcup etmesin. Tüm meclis üyelerimize de göstermiş oldukları kardeşlik için teşekkür ediyorum. Ortaya koydukları duruşla da tüm dedikoduları bertaraf etmişlerdir, kendileriyle gurur duyuyorum.”



Mecliste vekalet süreci başladı



Başkan Tutdere’nin ev hapsi kararının ardından, Belediye Meclisi’nde yapılan seçimde Ufuk Bayır başkan vekili olarak göreve getirildi. Bayır, yaptığı açıklamada bu görevin bir emanet olduğunu ve en kısa sürede Abdurrahman Tutdere’ye devretmeyi arzu ettiklerini dile getirmişti. Belediye yönetiminde vekalet süreci, Başkan Tutdere’nin hukuki durumunun netleşmesine kadar devam edecek.

Kaynak : PHA