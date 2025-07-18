'AKYOL, ortak yürüyüşümüzün sembolüdür'

AKYOL Derneği Başkanı Yusuf Aslan, açıklamasında derneğin uzun süredir yürütülen istişare ve hazırlık sürecinin ardından resmen kurulduğunu belirtti. Aslan, şu ifadelere yer verdi:



“Bugün, büyük bir heyecan ve gururla sizlere duyurmak isteriz ki; uzun süredir üzerinde istişarelerde bulunduğumuz ve hazırlıklarını titizlikle yürüttüğümüz AKYOL Derneği, yol arkadaşlarımızın desteğiyle resmen kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.”



Kültür, dayanışma ve eğitim odaklı çalışmalar yapılacak

Derneğin temel vizyonuna değinen Aslan, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:



“AKYOL Derneği; kültürel değerlerimizi yaşatmayı, sosyal dayanışmayı artırmayı ve eğitim başta olmak üzere pek çok alanda toplumsal fayda üretmeyi amaçlayan bir vizyonun ürünüdür. Bu dernek, yalnızca bir sivil toplum kuruluşu değil, aynı zamanda adalet, gelişim ve birlik yolunda ortak yürüyüşümüzün bir sembolüdür.”



Tüm dostlara çağrı: ‘Bu yürüyüşe ortak olun’

Açıklamasında kuruluş sürecine katkı sunanlara da teşekkür eden Yusuf Aslan, dernek çalışmalarının önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti:



“Bu süreçte bizlerle birlikte yol alan, fikri ve emeğiyle katkı sunan tüm dostlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Hep birlikte çıktığımız bu yolda; daha adil, daha güçlü ve daha bilinçli bir toplum için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”



“Yakın zamanda projelerimizi, faaliyet alanlarımızı ve hedeflerimizi tüm kamuoyuyla paylaşacağız. Tüm dostlarımızı, hemşehrilerimizi ve gönüldaşlarımızı bu yürüyüşe ortak olmaya davet ediyoruz.”

Kaynak : PHA