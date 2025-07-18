Seçim Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı

Belediye Meclisi Başkan Vekili seçimi, Belediye Meclis Salonu’nda CHP Parti Meclisi Üyesi Saniye Barut ve CHP İl Başkanı Engin Doğan’ın da katılımıyla gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Meclisi Üyesi ve Başkan Vekili Burcu Tekin Cömert, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye desteklerini dile getirerek, “Bugün halkın iradesine gölge düşürülmüştür. Ancak biz bu iradeye sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Cömert: ‘Partiler üstü bir yaklaşımla hizmete devam edeceğiz’

Burcu Tekin Cömert konuşmasında, Başkan Tutdere’nin görev süresince benimsediği eşitlikçi ve şeffaf belediyecilik anlayışını sürdüreceklerini belirtti. Cömert, “Adıyaman halkının sevgisini kazanmış bir başkanın yerine vekil seçiyoruz. Adaletin tecelli edeceğine, Sayın Başkanımızın görevine döneceğine yürekten inanıyoruz. Her şey Adıyaman’ımız için olacak” dedi.



Oy çokluğuyla Ufuk Bayır başkan vekili oldu

Kapalı zarf usulüyle yapılan seçimde, CHP grubunun adayı Ufuk Bayır 22 oy alarak Belediye Başkan Vekilliği görevine seçildi. AK Parti grubunun adayı Ekrem Gürcan Çadır ise 9 oy aldı. Yeniden Refah Partisi üyesi Halil İzci’nin de CHP’ye geçtiği öğrenildi.



Ufuk Bayır: ‘Bu bir emanettir’

Başkan Vekili olarak seçilen Ufuk Bayır, seçimin ardından yaptığı açıklamada, “Abdurrahman Başkanımızın önderliğinde çok güzel bir meclis mozaiğimiz vardı. Hep birlikte hareket ettik. Başkanımızın bize öğrettiği biçimde bunu sürdüreceğiz. Bu bir emanettir. Bu emaneti en kısa sürede Sayın Abdurrahman Tutdere’ye geri vermenin onurunu yaşamak istiyoruz. Adalete güveniyoruz” dedi.



AK Parti adayı Çadır: ‘Duruşumuzu göstermek için aday olduk’

AK Parti grubunun adayı Ekrem Gürcan Çadır ise seçim sonrasında yaptığı kısa değerlendirmede, “Partimizin duruşunu göstermek adına aday olduk” ifadelerini kullandı.



Belediye Meclisi'nde son durum



Seçimin ardından CHP Meclis Grubu’nun üye sayısı 22’ye yükselirken, AK Parti’nin 9, Yeniden Refah Partisi’nin ise 1 meclis üyesi bulunuyor. Belediye yönetiminde vekalet süreci, Başkan Tutdere’nin hukuki durumunun netleşmesine kadar devam edecek.

Kaynak : PHA