Program sabah valilik ziyaretiyle başlayacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Adıyaman programı sabah saat 09.30’da Adıyaman Valiliği ziyaretiyle başlayacak. Ardından saat 10.30’da Varlık Mahallesi 1503 Sokak’ta (5 Nolu Sağlık Ocağı yanı) inşa edilecek Varlık Camii’nin temel atma töreni gerçekleştirilecek.



Mehmet-Sıdıka Bilen Camii ibadete açılacak

Saat 12.00’de ise Yeni Sanayi Mahallesi 2819. Sokak No:70 (Adıyaman AVM yanı) adresinde yapımı tamamlanan Mehmet-Sıdıka Bilen Camii’nin açılışı yapılacak. Törene Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yanı sıra Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, il protokolü, din görevlileri ve vatandaşların katılımı bekleniyor.



TPAO’da din görevlileriyle toplantı

Öğle saatlerinden sonra Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, saat 14.00’te Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yerleşkesinde din görevlileriyle bir araya gelecek. Burada gerçekleştirilecek toplantıda yerel hizmetler, personel yapısı ve din hizmetlerinin yaygınlaştırılması gibi konular ele alınacak.



Gün, Rabat Otel’deki toplu nikâh töreniyle tamamlanacak

Programın son ayağı ise akşam saat 19.00’da Rabat Otel’de gerçekleştirilecek olan toplu nikâh töreni olacak. Çok sayıda çiftin evliliğe adım atacağı bu törende Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın çiftlere hitaben konuşma yapması bekleniyor.



Diyanet İşleri Başkanlığı ve Adıyaman İl Müftülüğü’nün organize ettiği bu özel gün, hem yeni ibadethanelerin hizmete girmesi hem de toplumun birlik ve beraberliğini pekiştirecek etkinliklerle dolu bir gün olarak planlandı.

Kaynak : PHA