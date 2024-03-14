Hastane ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Tutdere, sağlık alanında yaşanan sorunlara dikkat çekti ve “Adıyamanlı hemşehrilerimden destek istiyorum. 22 yıldır bu tabloyu yaratanlar, buranın trafik sorunu çözmeyenler, doktor sorununu çözmeyenlere gerçekten sandıkta artık bir sarı kart verin. Tutdere’yi destekleyin.” ifadelerini kullandı.

Tutdere, bugünün Tıp Bayramı olmasına rağmen hastanede gözlemlenen kalabalığın ve yoğunluğun, Adıyaman'daki sağlık hizmetlerinde yaşanan sıkıntıları bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Hastaların ve hasta yakınlarının beklediği polikliniklerin önünde oluşan uzun kuyrukların ve hastane içindeki yoğunluğun, Adıyaman'daki sağlık sistemine ilişkin sorunları net bir şekilde gözler önüne serdiğini ifade etti.

Sağlık hizmetlerindeki aksaklıkların giderilmesi için Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunan Tutdere, Adıyaman 400 Yataklı Hastanesi'nde boş olan branşlara acil atamalar yapılmasını ve hastane içinde oluşan uzun kuyrukların son bulmasını talep etti. Hastaların uzun süreler boyunca tedavi için beklemesinin ve bu durumun mağduriyet yarattığının altını çizdi.

Adıyaman halkının yaşadığı mağduriyeti gidermek amacıyla Adıyaman Belediye Başkanlığı'nı kazandığı takdirde hayata geçireceği projeleri paylaşan Tutdere, Altınşehir bölgesine veya uygun bir lokasyona yeni bir hastane kuracaklarını ve bu sayede Adıyaman'daki hasta yoğunluğunu hafifleteceklerini belirtti. Ayrıca, fizik tedavi üniteleri ve diş sağlığı üniteleri gibi hizmetlerle de Adıyaman'ın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracaklarını ifade etti.

Tutdere, hastane çevresindeki trafik yoğunluğunun da bir sorun olduğunu dile getirerek, bu sorunu çözmek için gerekli adımların atılacağını ve trafik akışını rahatlatmak için planlamalar yaptıklarını belirtti. Tutdere, Adıyaman halkından ve hemşehrilerinden destek isteyerek, Adıyaman'ın yaşadığı sorunları çözmek için birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Son olarak, Tutdere, Adıyaman için gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerin bir fırsat olduğunu vurgulayarak, Adıyamanlıların şehirlerine sahip çıkması gerektiğini ve bu sorunların çözümü için birlikte çalışmaları gerektiğini belirtti.

Tutdere’nin açıklaması şöyle:

“Bugün 14 Mart Tıp Bayramı, Adıyaman 400 yataklı hastanede hem doktorlarımızı hem hastaları hem yatan hastaları ve hasta yakınlarını ziyaret ettik.

Ben buradan bütün hekimlerimizin gününü kutluyorum, sağlık çalışanlarımızın gününü kutluyorum. Ama gerçekten keşke bir bayram tablosu görseydik.

Bugün Adıyaman'da bütün polikliniklerin önünde kuyruklar var ve ciddi anlamda yoğun bir kalabalık var. Adıyaman'da tek hastane olmasının yaratmış olduğu tablo bugün bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmış durumda. Biz bir kez daha buradan bugün Tıp Bayramı'nın olduğu günden Sağlık Bakanlığı'na çağrı yapıyoruz. Adıyaman 400 yataklı hastaneye acilen boş olan branşlara atama yapılmasını ve bu kuyrukların son bulmasını talep ediyoruz. Adıyaman halkı gerçekten çok mağdur.

Bugün acilden tutun polikliniklere kadar Ramazan olmasına rağmen ciddi bir yığılma var. İnsanlar tedavi için bekliyorlar. Çocuklarıyla birlikte bekliyorlar. Bu büyük bir mağduriyet yaratıyor ve Adıyaman'daki bu tablonun değişmesi için acilen hem diğer hastanelerin faaliyete geçirilmesi hem de buraya eksik branşlardaki doktorların atamaların yapılması gerekiyor. Buradaki bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz.

Adıyaman Belediye Başkanlığı'nı kazandığımızda bütün halkımıza sözümüz olsun hemen acil bir şekilde Adıyaman'ın Altınşehir bölgesine veya tespit edeceğimiz uygun bir yere biz bir hastane kuracağız ve bu hastanenin yükünü de alacağız. Adıyaman'daki bu hasta yoğunluğunu, hasta trafiğini bir nebze hafifletmiş olacağız ve bütün hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerine daha rahat erişimli sağlamalarını sağlayacağız. Bununla beraber yine açacağımız fizik tedavi ünitesiyle de diş sağlığı ünitesiyle de hastaneleriyle de biz Adıyaman'ımızı rahatlatacağız.

Adıyaman'da 400 yataklının çevresindeki trafik yoğunluğu da başka bir travma yaratmış durumda. Doktorlar için hem sağlık çalışanları için hem hasta yakınları için büyük bir sorun. Adıyaman Belediye Başkanlığı'nı kazandığımızda ilk yapacağımız projelerden bir tanesi de hastane civarını yollarıyla beraber bir bütün olarak değerlendirip planlamasını yapmak ve bu trafiği rahatlatmak olacaktır. Bunun için bütün Adıyaman halkından destek istiyorum.

Adıyamanlı hemşehrilerimden destek istiyorum. 22 yıldır bu tabloyu yaratanlar, buranın trafik sorunu çözmeyenler, doktor sorununu çözmeyenlere gerçekten sandıkta artık bir sarı kart verin. Tutdere’yi destekleyin.

Siz bizlere sahip çıkarsanız sizlere söz veriyorum ben bu sorunların hepsini tek tek çözeceğim ve Adıyamanımızın bütün sorunlarını bir bir sizlerle birlikte çözeceğiz. Bütün hemşehrilerime sesleniyorum, 31 Mart seçimleri Adıyaman için hem hastanedeki sorunların çözümü hem de tüm sorunların çözümü için bir fırsat olacaktır. Gelin bu fırsatı hep beraber değerlendirelim, şehrimize sahip çıkalım. Mesele artık Adıyaman için bir memleket meselesidir. Herkesi memleketine sahip çıkmaya bu çileye son vermeye davet ediyorum.

Haber: Yusuf Işık/Adıyaman-PHA

Kaynak : PHA