İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz! Aziz Milletimizi sindiremez!" ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA