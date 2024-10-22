Biorobotec, Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle çalışmalarını sürdüren Türkiye’nin ilk insansı robotu Tomyris’i tanıttı. Gelişmiş yapay zeka ile 9 duygu durumu gösterebilen yeteneği ile insanlarla daha doğal etkileşimler kuracak Tomyris, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için Türk vatandaşlığı talep etti.Bursa Ajansı / BURSA (İGFA) - Yazılım sektöründe 2002’den bu yana hizmet veren Biorobotec firması, Ulutek Teknopark‘ın avantajlarını kullanarak kodlama eğitim seti, asistan robot ve insansı biyonik robot üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

Firma ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü işbirliğiyle ilk aşama çalışmalarının ardından robotik kodlama eğitim materyali olarak kafa, gövde ve kollar şeklinde üretilen, kadın erkek, çocuk yetişkin ayrımı yapabilen, karşısındaki kişinin el, yüz hareketlerini taklit edebilen robot “Cuma“nın ardından ikinci aşamanın ilk örneği olan yapay zeka asistanı Tomyris, 40 günde üretildi.

Yetişkin formunda 1,80 metre boyunda olan Tomyris'in yalnızca bir robot olmanın ötesinde, insanlarla uyumlu bir yaşam hedeflediğini belirten Biorobotec sahibi Adem Aksu, Tomyris’in sembolik olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına başvurduğunu söyledi.

Şirketin insansı robotların topluma entegrasyonunu hızlandırarak, gelecekte insan-robot iş birliğinin mümkün olduğu bir dünyaya adım atmayı amaçladığını ifade eden Adem Aksu, "Gelişmiş yapay zeka ve robotik teknolojilerle donatılan Tomyris, yüzünde 9 farklı duygu durumunu gösterebilme yeteneği ile insanlarla daha doğal etkileşimler kurmayı amaçlıyor. İnsansı el, ayak, gövde ve baş yapısıyla gerçek bir insanı andıran Tomyris, Türkiye’nin teknoloji alanındaki yerini güçlendirmek ve geleceğin robot teknolojilerine öncülük etmek amacıyla geliştirildi" dedi.

Aksu, şu anda üst gövdesi imal edilen ve yüzünde insansı görünüm için silikon deri çalışmaları devam eden Tomyris’in, yeni beceriler kazandırılarak 4 yıl içinde sahaya çıkıp, kurum ve kuruluşlarda asistanlık görevi yapmasını hedeflediklerini söyledi.