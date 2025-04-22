Coşkun’un düzenlediği söyleşi ve imza gününde öğrenciler hem eğlendi hem de kitapların büyülü dünyasına dair ilham verici bilgiler edindi. Öğrencilerle birebir ilgilenen ve onların sorularını yanıtlayan Coşkun, etkinliğin sonunda minik okurlarına kitaplarını imzalayarak hediye etti.

“Kitap başarının temel taşıdır”

Kitap sevgisini aşılamak amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında öğrencilerle buluşan Hüseyin Mirhat Coşkun, Gaziantep’te düzenlediği ikinci imza günü olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Antep şehrini de öğrencilerini de çok sevdim. Özellikle kitaba olan ilgi sevindirici. Kitap başarının temel taşıdır. Okuyan çocuklar hem eğitim hayatında hem de sosyal yaşamda daha başarılı olur. Çünkü kitaplar en iyi yol göstericidir.”

Coşkun, konuşmasında öğrencilerin teknolojiyle olan ilişkilerine de değindi. Bilinçsiz teknoloji kullanımının çocuklar üzerinde ciddi etkileri olduğunu söyleyen genç yazar:

“Çocukların teknoloji bağımlısı olmasının engellenmesi gerekiyor. Teknoloji, doğru kullanıldığında faydalı olabilir ancak bilinçsiz kullanıldığında ciddi zararlar doğuruyor. Özellikle telefonlar ve sosyal medya, öğrencilerin başındaki en büyük tehlike hâline gelmiştir” dedi.

“Mirhat öğrencilerimize rol model oldu”

Etkinlikte konuşan sınıf öğretmeni Hasan Karatekin, genç yazarın öğrenciler üzerindeki etkisini şu sözlerle aktardı:

“Mirhat öğrencilerimize adeta bir rol model oldu. Özellikle küçük yaşta kitap yazması ve iyi bir kitap kurdu olarak anılması öğrencilerimizde büyük bir etki yarattı. Kitaplarını da çok sevdiler, söyleşiden sonra sınıfta büyük bir okuma isteği gözlemledik.”

“Her gün bir kitap okuyacağım” sözü

Etkinliğe katılan öğrencilerden Gamze Saçlı ise söyleşinin kendisi için oldukça etkileyici geçtiğini belirterek şunları söyledi:

“Çok verimli bir söyleşi oldu. Yazarın birinci sınıfta kitap yazması ve çok kitap okuması beni çok etkiledi. Ben de her gün bir kitap okuyacağım. Kitap okumanın ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladım.”

Okuma sözüyle tamamlanan program

Program sonunda Hüseyin Mirhat Coşkun, tüm öğrencilere her gün bir kitap okuma sözü alarak etkinliği sonlandırdı. Genç yazar, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmanın gelecekte daha bilinçli ve üretken bireyler yetişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Coşkun, okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla farklı şehirlerdeki okullarda da öğrencilerle buluşmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak : PHA