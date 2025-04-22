MHP İl Başkanlığı tarafından organize edilen programda Başkan Önat, çocuklarla yakından ilgilenerek bayram sevincini onlarla paylaştı. Etkinlik boyunca çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, aileler de bu anlamlı günde çocuklarının yanında yer aldı.

“23 Nisan, milletimizin kaderini kendi ellerine aldığı gündür”

Etkinlikte bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Ali Önat, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını belirtti. Önat, 23 Nisan’ın sadece bir bayram günü değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik yolundaki iradesinin tecelli ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti:

“23 Nisan, milletimizin kendi kaderini tayin etme hakkını elde ettiği, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilan edildiği gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü çocuklarımıza armağan etmesi, hem derin bir öngörü hem de güçlü bir inançla geleceğe duyulan güvenin göstergesidir.”

“Çocuklarımızı milli ve manevi değerlerle büyütmek hepimizin görevidir”

Geleceğin teminatı olan çocukların, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çeken Önat, şunları kaydetti:

“Bu bayram, çocuklarımızın değerini ve taşıdıkları sorumluluğu bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Yarınlarımızı şekillendirecek bu evlatları bilgiyle, ahlakla ve aidiyet bilinciyle donatmak hepimizin ortak görevidir. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak çocuklarımızın her zaman yanındayız.”

Bahçeli’nin “Egemenlik milletindir” vurgusu etkinlikte öne çıktı

Etkinlikte, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin milli egemenlik ve millet iradesine verdiği önem de vurgulandı. Bahçeli’nin “Egemenlik milletindir ve bu egemenlik hiçbir suretle başkasına devredilemez” sözlerine atıfta bulunan İl Başkanı Ali Önat, şu değerlendirmede bulundu:

“Milliyetçi Hareket Partisi olarak egemenliğin kaynağını milletten alan bir siyasal anlayışı benimsiyoruz. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin kararlılıkla vurguladığı gibi, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik yolunda gösterdiği azim her zaman rehberimiz olmuştur ve olmaya devam edecektir.”

Program sonunda çocuklarla hatıra fotoğrafları çektiren İl Başkanı Önat, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için daha adil, daha güvenli ve daha güçlü bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA