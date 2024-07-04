Türkiye'de ilk kez, kamu hastaneleri, özel hastaneler ve üniversite hastanesi olmak üzere toplam 21 hastanenin katılımıyla, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Solmaz başkanlığında 783 personelin katıldığı geniş çaplı bir bölge tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikat, İl AFAD Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı çalışanlarının da katılımıyla eş zamanlı olarak yapıldı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından 2024 yılı faaliyet planı kapsamında gerçekleştirilen tatbikat, 25 Haziran 2024 tarihinde Adıyaman İli ile ortak olarak yürütülen 19. Bölge Koordinatörlüğü tatbikat kampıyla başladı.

Tatbikatın devamında, 26 Haziran 2024 tarihinde Yerel Düzey Sağlık Çalışma Grubu Operasyon Planı ve Hastane Afet ve Acil Durum Planları kapsamında, her yıl düzenlenen en az bir masa başı ve bir saha tatbikatı bu yıl deprem, hastane yangınları, KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) vakaları, çoklu trafik kazası ve sınır çatışması senaryolarıyla gerçekleştirildi. Tatbikata katılan 21 hastane ve ilgili kurumlar, senaryolar doğrultusunda ortak ve eş zamanlı çalışarak tatbikatı başarıyla tamamladı.

Tatbikat kapsamında toplam 783 personel ile birlikte, şu araçlar kullanıldı: 20 ambulans, 7 UMKE aracı, 1 haberleşme tırı, 1 kamyon, 1 arama kurtarma aracı, 2 servis aracı, 1 forklift, 4 AFAD aracı, 4 emniyet aracı, 2 askeri araç, 3 itfaiye aracı Tatbikat senaryosuna göre, 113 yaralıya müdahale edilerek başarılı bir şekilde tamamlandı.

Kaynak : PHA