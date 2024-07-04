Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için başvurularını e-Devlete taşıdığı engelli kimlik kartına Ağustos 2021’den bugüne kadar 234 bin 588 kişi başvurdu.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca engelli veri tabanı oluşturulmasına ve engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak amacıyla 1998’den itibaren yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşlara engelli kimlik kartı verilmesine devam ediliyor.



Bakanlık, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine müracaat edilerek alınan engelli kimlik kartı başvurularını 28 Ağustos 2021’den itibaren e-Devlet üzerinden de kabul etmeye başlamıştı. Alınan bilgiye görebu kapsamda bugüne kadar 234 bin 588 kişi e-Devletten başvuru yapıp engelli kart sahibi olurken, 4 kişinin başvuru süreci ise devam ediyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Vatandaşlar engelli kimlik kartına https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelliler-icin-kimlik-karti-basvurusu linkinden başvuruda bulunabiliyor.

Kişilerin fotoğraf, vatandaşlık kimliği ve posta adresi bilgileri MERNİS paylaşım ağından; engelli sağlık kurulu raporu ise Sağlık Bilgi Sistemi (SBS) paylaşım ağından sağlanarak dijital ortamda başvuru sahiplerine engelli kimlik kartı düzenleniyor.

Düzenlenen kimlik kartı, kişilerin, başvuru esnasında beyan ettikleri adreslerine ya da MERNİS’te kayıtlı olan adreslerine 15 iş günü içerisinde gönderiliyor.

Engelli bireyler, ikamet ettiği ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı ve engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya onaylı örneği ile müracaat ederek de engelli kimlik kartına sahip olabiliyor.

Bakanlık tarafından 1998 yılından bugüne 1 milyon 137 bin 309 vatandaşa engelli kimlik kartı verildi.

KİMLİK KARTININ SAĞLADIĞI İMKANLAR

Engelli kimlik kartına sahip olan vatandaşlar, kullandığı toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat hakkından yararlanabiliyor. Tüm resmi ve özel halk otobüsleri, deniz ulaşım araçları ve TCDD bünyesindeki trenlerden engelli bireyler ücretsiz faydalanabiliyor. Ayrıca Türk Hava Yollarının tüm iç hat uçuşlarında yüzde 20 ve Türkiye çıkışlı dış hat uçuşlarında yüzde 25 indirim sağlanıyor.

Engelli Kimlik Kartı ve engelli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporuyla birlikte belediyeye müracaat ederek, 200 metrekareden küçük tek konutu olan engelli bireyler, emlak vergisinden muaf tutuluyor.

Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının temininde Katma Değer Vergisi (KDV) alınmıyor.

