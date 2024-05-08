Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir El Sabah'ın huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.ANKARA (İGFA) - Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmet el-Cabir El Sabah'ın ağırlandığı Beştepe'de, Türkiye ile Kuveyt arasında 6 anlaşma imza altına alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:

- "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Kuveyt Yatırım Kurumu Arasında Yatırım Tanıtım Faaliyetlerinde İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı"

- "Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Otoritesi Tarafından Temsil Edilen Kuveyt Devleti Hükûmeti Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kuveyt Devleti Konut İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Konut Refahı ve Altyapısı Alanında Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kuveyt Devleti İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Arasında Afet Ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kuveyt Devleti Savunma Bakanlığı (KSB) Tarafından Temsil Edilen Kuveyt Devleti Hükûmeti Arasında Devletten Devlete Savunma Sanayii Tedarik Sözleşmelerine İlişkin Uygulama Protokolü"

- "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Kuveyt Devleti Dışişleri Bakanlığı Arasında Ortak Stratejik Diyalog Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İki ülke arasında imzalanan anlaşmaların imza töreninin ardından El Sabah onuruna, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeği verdi.

Yemeğe, iki ülke heyetleri de katıldı.