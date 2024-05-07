Gölbaşı Asayiş Büro Araştırma Ekibi, son zamanlarda ilçede artan hırsızlık olaylarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde özellikle motor ve elektrikli bisiklet hırsızlıklarına karışan V.K., N.G., Ş.G. ve F.G. isimli 4 kişi tespit edilerek gözaltına alındı.

Hırsızlık şebekesinin, çaldıkları malzemeleri çeşitli illerde ve ilçelerde satmaya çalıştığı belirlendi. Ancak polis ekipleri, şebekeyi yakalamayı başardı ve şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Mahkeme kararıyla 4 şüpheliden ikisi tutuklanarak Şanlıurfa Siverek T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

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Gölbaşı ilçesindeki hırsızlık olaylarına karışan şebekenin etkisiz hale getirilmesiyle, bölge halkının takdirini kazanırken, polis ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaynak : PHA

Kaynak: rss