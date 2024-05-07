Heyecanla beklenen elemelerde 40 okuldan gelen takımlar, jüriyi etkilemek için sahnede ter döktüler. Jüri değerlendirmesi sonucunda 16 takım 2. eleme turuna yükselmeyi başardı.

Yarışmanın açılış konuşmasını yapan Şube Müdürü Ayhan Dursun şunları söyledi: "Bugün burada, 'Her Nota Bir Umut' Okullar Arası Ses Yarışması'nın Ortaokullar kategorisinde 1. eleme turlarının heyecanını yaşıyoruz. Bu anlamlı yarışmaya katılım sağlayan tüm okullarımıza ve öğrencilerimizin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum."

Yarışmaya gösterilen yoğun ilgi ve katılımdan büyük memnuniyet duyan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Spor, Sanat ve Kültürel Etkinliklerle Tam Öğrenme Projesi” kapsamında düzenlediğimiz ve öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra farklı başarılarının da ön plana çıkmasını hedeflediğimiz "Her Nota Bir Umut Ses Yarışması" ile öğrencilerimizin sanatsal yeteneklerini geliştirmeyi ve müzik sevgisini artırmayı amaçlıyoruz. Bu yarışma sayesinde öğrencilerimiz özgüven kazanıyor ve farklı deneyimler ediniyorlar. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum.”

2. Eleme Turu ve Final Tarihleri:

Ortaokullar arası 2. eleme turu 13 Mayıs 2024 tarihinde Perre Uygulama Oteli Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Yarışmanın finali ise 18 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye Petrolleri Konferans Salonu’nda yapılacak.

Kaynak : PHA