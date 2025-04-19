Kurultaya, Türk Ocakları Adıyaman Şubesi adına üst kurul delegeleri Doç. Dr. Samet Zenginoğlu ve Yusuf Gökhan Dursun katıldı. Türk Ocakları’nın Türkiye genelinden gelen delegeleriyle gerçekleştirilen kurultayda, Türk milliyetçiliği hareketinin geçmişi, bugünü ve geleceğine yönelik önemli değerlendirmeler yapıldı.

Prof. Dr. Mehmet Öz yeniden Genel Başkan seçildi

Kurultayda yapılan oylama sonucunda Prof. Dr. Mehmet Öz, oybirliği ile yeniden Türk Ocakları Genel Başkanlığı görevine seçildi. Genel merkez yönetim kurulu üyeleri de yine delegelerin oybirliğiyle belirlendi.

Türk Ocakları Adıyaman Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türk Ocakları 47. Olağan Büyük Kurultayı’na Adıyaman Şubemiz adına üst kurul delegelerimiz Samet Zenginoğlu ve Yusuf Gökhan Dursun katılım sağlamıştır. Kurultayda oybirliğiyle yeniden Genel Başkan seçilen Prof. Dr. Mehmet Öz ve yeni genel merkez yönetimimizi kutluyor, Türk Ocaklarımıza ve Türk dünyasına hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”

Türk Ocakları'ndan 113 yıllık birikimle gelecek vurgusu

Kurultayda yapılan konuşmalarda Türk Ocakları'nın 113 yıllık tarihi mirasına ve Türk milletinin birlik, beraberlik ve kültürel kimliğine yaptığı katkılara dikkat çekilirken, yeni dönemde gençliğe yönelik faaliyetlerin artırılması ve Türk dünyasıyla ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak : PHA