Akademisyenlerden destek

Etkinliğe, topluluk danışmanı ve Adıyaman Üniversitesi TÖMER Müdürü Dr. Ahmet Cihan Bulundu ile Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sedat Erol da katıldı. Akademisyenler, çocuklarla birebir ilgilenerek zekâ geliştirici oyunlar oynadı ve etkinliğe aktif destek sundu.

Gönüllüler çocuklarla buluştu

Etkinlik boyunca öğrenciler; resim, oyun ve eğitici aktivitelerle çocuklara keyifli anlar yaşattı. Ziyaret kapsamında çocuklara çeşitli ikramlar da dağıtıldı. Gönüllü öğrenciler, çocuklarla kurdukları bağ sayesinde hem empati hem de toplumsal sorumluluk bilinci kazandıklarını ifade etti.

Topluluk: “Birlikte daha umutluyuz”

Etkinliğe dair yapılan açıklamada, “K4 Konteyner Kent’te minik kalplerle buluşarak onlara neşe dolu bir gün yaşatmaya çalıştık. Gönüllülerimiz ve akademik destekçilerimizin katkısıyla anlamlı bir buluşma gerçekleşti. Gönüllülük bilincinin ve dayanışmanın önemine inanıyor, bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz” denildi.

Genç Nesiller Topluluğu, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında benzer etkinlikleri farklı alanlarda sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak : PHA