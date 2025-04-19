İlçe Tarım ve Mal Müdürlüğü ekipleri de katıldı

İlçedeki ruhsatlı içki satış noktalarında gerçekleştirilen denetime İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İlçe Tarım Müdürlüğü ve Mal Müdürlüğü personelleri de eşlik etti. Ekipler, iş yerlerinde bulunan ürünlerin bandrol, etiket, muhafaza koşulları ve menşeine yönelik detaylı kontroller yaptı.

Halk sağlığı ve güvenliği öncelikli amaç

Gerçekleştirilen denetimlerin, halk sağlığının korunması, sahte içkiden kaynaklı olası zehirlenmelerin önüne geçilmesi ve vergi kayıplarının önlenmesi amacıyla yapıldığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, ilçedeki tüm içki satışı yapılan noktalarda denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceği vurgulandı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların şüpheli içki satışıyla karşılaştıklarında durumu güvenlik birimlerine bildirmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA