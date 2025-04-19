“Barışın sesi hep dimdik durdu, şimdi bu hastalığa karşı direniyor”

Ziyaret sırasında edindikleri bilgiye göre Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumunun stabil olduğunu aktaran Coşkun, “Sayın Önder hayatı boyunca haksızlıkların karşısında durmuş, barıştan yana bir duruş sergilemiş bir siyasetçidir. Gözaltına alındı, cezaevine girdi ama asla eğilmedi. Bugün de ondan beklentimiz, bu zorlu hastalık sürecinde yine o bildik direnişi göstermesi ve bize iyi haberler vermesidir” ifadelerini kullandı.

12 saatlik ameliyat sonrası yoğun bakımda: Hayati tehlike sürüyor

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan’da geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul Şişli’deki özel bir hastanede yaklaşık 12 saat süren bir aort yırtılması ameliyatı geçirdi. Hastane tarafından yapılan son açıklamada, Önder’in genel sağlık durumunun stabil olduğu, ancak hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Açıklamada ayrıca Önder’in tedaviye olumlu yanıt verdiği, dolaşım ve metabolik parametrelerinde iyileşmeler gözlendiği ifade edilirken, sağ kalp kasılmasında zayıflık bulunduğu ve böbrek fonksiyonlarını desteklemek için hemofiltrasyon uygulandığı aktarıldı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: “En iyi bildiği şeyi yapıyor, direniyor”

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da hastane önünde yaptığı açıklamada umut dolu mesajlar verdi. “Sırrı Süreyya Önder en iyi bildiği şeyi yapıyor: direniyor. Bu süreci sağlıkla atlatacağına inanıyoruz. Hepimizin görmeyi umut ettiği kalıcı barışı da onunla birlikte göreceğimize inanıyoruz” dedi.

Siyasi yelpazeden destek mesajları

Önder’in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler, siyaset dünyasının farklı kesimlerinden de destek mesajlarını beraberinde getirdi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Önder’in durumunun stabil olduğunu ve sağlık ekiplerinin yoğun bir çaba içinde olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Sırrı Bey, Allah’ın yardımı, doktorlarımızın desteği ve kendi direnciyle inşallah bu zor günleri atlatacaktır” mesajını paylaştı.

Hastane önünde dayanışma: “Diren ha baboş, Adıyaman halkı seninle”

Sırrı Süreyya Önder için hastane önünde toplanan destekçileri ve sevenleri, ellerinde taşıdıkları pankartlarla duygusal anlar yaşattı. “Diren Sırrı Abi, Türkiye’nin sana ihtiyacı var” ve “Diren ha baboş, Adıyaman halkı seninle” ifadelerinin yer aldığı dövizler dikkat çekti.

Sırrı Süreyya Önder için umut ve dua bir arada

Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu, hem siyasi camiada hem de halk arasında büyük ilgi ve hassasiyetle takip ediliyor. Hastaneden yapılan açıklamalarla birlikte, umutlu bekleyiş sürerken, Önder’in mücadelesi sadece tıbbi değil, aynı zamanda toplumsal bir dayanışmanın da simgesi haline gelmiş durumda.

Kaynak : PHA