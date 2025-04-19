“Adıyaman’da 115 kilo uyuşturucu, 24 bin hap ele geçirildi”

Adıyaman Valiliği'nde düzenlenen toplantıya; Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Adıyaman Valisi Osman Varol ile Adıyaman milletvekilleri Hüseyin Özhan ve Mustafa Alkayış da katıldı.

Adıyaman özelinde gerçekleştirilen operasyonlara da değinen Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

Kabine döneminde Adıyaman’da 454 operasyon düzenlendi

290 şahıs tutuklandı, 159 şahsa adli kontrol kararı verildi

Operasyonlarda toplam 115 kilogram uyuşturucu madde ve 24 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, “Uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığımız, uyuşturucu satıcılarına açık bir meydan okumadır. Bu mücadele yalnızca istihbaratla değil; anne duasıyla, babaların umuduyla, gençlerimizin geleceğiyle sürüyor. Satılan bir gram uyuşturucu, bir hayatı karartıyor. Bu karanlığa izin vermeyeceğiz” dedi.

“Bu bir savaş: Cadde ve sokaklarımızı birlikte koruyacağız”

Uyuşturucuya karşı mücadelenin bir devlet politikası değil, bir toplumsal seferberlik olduğunun altını çizen Yerlikaya, tüm vatandaşlara çağrıda bulundu:

“Uyuşturucuyla mücadele milletçe topyekûn bir savaştır. Cadde ve sokaklarımızı birlikte koruyacağız. Mahallenizde şüpheli bir durum görürseniz bize bildirin. Güvenlik güçleri her zaman emrinizdedir. Birlikte güçlüyüz, birlikte kararlıyız.”

“2024’te suç aydınlatma oranı yüzde 98,1”

Bakan Yerlikaya, kişilere karşı işlenen katalog suçların aydınlatılmasında Türkiye genelinde yüzde 98,1 gibi yüksek bir başarı sağlandığını belirtti. Aynı oranın Adıyaman için de geçerli olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şunları söyledi:

“Türkiye’de her 100 suçtan 98’i aydınlatılmış durumda. Adıyaman’da da 2023 ve 2024 yılı boyunca yapılan analizlerde bu başarıyı görüyoruz. Mal varlığına karşı suçlarda da ciddi bir azalma var. Polisimiz ve jandarmamız büyük bir özveriyle çalışıyor.”

“200 ton uyuşturucu madde, 180 milyon hap ele geçirildi”

Bakan Yerlikaya, uyuşturucuya karşı yürütülen mücadelenin kabine dönemi boyunca kayda değer sonuçlar verdiğini belirterek şu verileri paylaştı:

200 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

180 milyon adet uyuşturucu hap yakalandı

65 bin 918 şahıs tutuklandı

24’ü uluslararası olmak üzere toplam 267 organize suç örgütü çökertildi

Yerlikaya, "Bu mücadele yalnızca ülke içinde değil, uluslararası düzeyde de sürüyor. Avrupa Polis Teşkilatı ile kurulan iş birliği sayesinde Türkiye dahil 5 ülkede eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdik. Son olarak başkentte düzenlenen 'Narko-Kapan Ankara' operasyonu ile 654 sokak satıcısını gözaltına aldık” dedi.

Esnafla bir araya geldi, çay içip sohbet etti

Basın toplantısının ardından Adıyaman şehir merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Yerlikaya bir çay ocağında vatandaşlarla oturup çay içerek kentteki huzur ortamını koruma kararlılığını bir kez daha yineledi.

Uyuşturucu ile mücadelede seferberlik mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamaları, Türkiye genelinde ve Adıyaman özelinde suçla mücadelede devletin kararlılığını ortaya koyarken, toplumun tüm kesimlerine de sorumluluk düştüğünün altı çizildi. Güvenlik birimleri, uyuşturucuya karşı verilen bu mücadelenin yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda bir toplum sağlığı meselesi olduğunu vurgulamayı sürdürüyor.

Kaynak : PHA