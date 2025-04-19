Virajı alamadı, araç kontrolden çıktı

Kaza, Besni-Adıyaman karayolunun Harmanardı köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre 06 AE 220 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonunun sürücüsü Murat Sağdıç, virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki şarampole devrildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde ölümünü tespit etti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Murat Sağdıç’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın etkisiyle araçta ağır hasar oluşurken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yaptı.

Cenaze morga kaldırıldı, soruşturma başlatıldı

Yapılan incelemelerin ardından Murat Sağdıç’ın cenazesi Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak : PHA