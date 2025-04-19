“Mevcut gidişat devam ederse nüfusumuz 10 milyon azalabilir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mevcut tablonun devam etmesi halinde nüfusumuzun 10 milyon gerilemesi bekleniyor. Ülkemizi ve milletimizi nüfus konusunda endişe verici bir gelecek bekliyor. Türkiye nüfusunun 10 yıl içinde artıştan azalışa geçeceği öngörülüyor. Bu durum, savaş tehdidinden çok daha önemli bir tehdittir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 1960’larda uygulanan doğum kontrol politikalarını eleştirerek, “O dönem uygulanan yanlış politikalarla Türk milletine büyük bir pusu kuruldu. Bugün de benzer politikalar muhalefet eliyle sürdürülmeye çalışılıyor” dedi.

"Aile kurumu tehdit altında, gençler yalnız yaşıyor"

Erdoğan konuşmasında aile yapısındaki dönüşüme de dikkat çekti. “Aile kurumu bugün örselenen, çocuk sahibi olmanın geri plana itildiği bir süreçten geçiyor. Pek çok genç artık evlenmek istemiyor, 1+1 dairelerde tek başına yaşamayı tercih ediyor. Bu sadece muhalefetin ihanetiyle açıklanamaz; aynı zamanda yaşam tarzlarındaki değişimin de etkisidir” diye konuştu.

"Göçmenler olmasa bazı sektörler çöker"

Avrupa ülkelerinin yaşlanan nüfuslarına çözüm olarak göçmen alımını artırdığına değinen Erdoğan, “Suriye'den, Türk Cumhuriyetlerinden ve diğer coğrafyalardan gelen misafirlerimiz olmasa pek çok sektör ciddi sıkıntıya düşerdi. Bu bizim tercih ettiğimiz bir durum değil ama gerçeğimiz bu” dedi.

"Milli bünyemizi zayıflatıyorlar"

Nüfusun azalmasının dış destekli bir proje olduğunu savunan Erdoğan, “Biz içi boş kavramlar uğruna birbirimizle didişirken, milli bünyemizi fütursuzca zayıflatıyorlar. Zihinleri değiştirmeden, yanlış algıları yıkmadan hedeflediğimiz noktaya ulaşamayız” diyerek toplumsal farkındalık çağrısında bulundu.

CHP’li belediyelere sert eleştiri: “Maaş ödeyemezken LGBT paçavralarıyla…”

İsim vermeden muhalefet partilerini hedef alan Erdoğan, “Belediyelerde personele maaş ödeyemezken, milletin kaynaklarını sapkın akımlara peşkeş çekmekten utanmıyorlar. LGBT paçavralarıyla donattıkları belediyelerde ortaya çıkan yolsuzlukları ise hepimiz ibretle takip ediyoruz” dedi.

Kadına şiddetle mücadele vurgusu: “Geriye gidişe izin vermeyeceğiz”

Kadın hakları konusunda yürütülen çalışmalara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanmasına verdiğimiz önemi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans yaklaşımımızdan geri adım atmayacağız. Kazanımların geriye gitmesine asla izin vermeyiz” şeklinde konuştu.

“Kadınların kıyafetine saygı duymayı öğreneceksiniz”

Toplumda başörtülü kadınlara yönelik önyargıların kırıldığını belirten Erdoğan, “Kadınlar 23 yılda sizin kibir kokan düzeninizi yerle bir etti. Kamusal alanda başörtüsüne, kıyafetine, inancına saygı duymayı artık öğreneceksiniz. Bu yeni Türkiye’de kadınlar her alanda yer alacak, buna alışacaksınız” ifadelerini kullandı.

"Yeni Türkiye'yi kadınlarla inşa edeceğiz"

Erdoğan, konuşmasının son bölümünde Türkiye Yüzyılı vizyonunun kadınlarla birlikte inşa edileceğini belirtti. “Kadınların eğitimden siyasete kadar her alanda güçlü şekilde yer aldığı bir Türkiye inşa ediyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı da kadınlarla birlikte omuz omuza kuracağız. Kamuda ve özel sektörde kadın temsiline alışılacak. Kadın düşmanı zihniyet AK Parti iktidarıyla tarihe karışmıştır” dedi.

“Terörsüz Türkiye için kadınlardan destek bekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KADEM’den ve kadın sivil toplum kuruluşlarından “terörsüz Türkiye” hedefi için güçlü destek beklediğini vurgulayarak, “Terörden en çok zarar gören annelerdir, kadınlardır. Terörün yer açtığı acıyı en iyi onlar bilir. Türkiye, güvenli ve huzurlu bir geleceğe sizlerin sahiplenmesiyle yürüyecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nüfus politikaları, aile yapısı ve kadın temsili konusunda yaptığı bu açıklamalar, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, sosyal bilimciler ve demografi uzmanları da ilerleyen günlerde Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına ilişkin detaylı analizlerin yapılacağını öngörüyor.

Kaynak : PHA