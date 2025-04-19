Göktaş: “1.51 doğurganlık hızıyla nüfus yenilenemiyor”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023 yılında 1.62 olan doğurganlık hızının 2024’te 1.51’e düştüğünü belirten Bakan Göktaş, bu seviyenin "alarm seviyesi" olduğunu vurguladı. Göktaş, “Nüfusun kendini yenileme oranı 2.1’dir. Bugün bu seviyenin çok altındayız. Türkiye yaşlanıyor. Üretimden istihdama, sağlıktan sosyal güvenliğe kadar birçok sektörde etkileri olacak. Askere gönderecek genç bulamayabiliriz” uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu bir varoluşsal tehdittir, felakettir" – Bakan Göktaş: "Askere gönderecek genç bulamayabiliriz"

Göktaş, Türkiye’de 2050 yılında nüfusun tepe noktasına ulaşarak gerilemeye başlayacağını, 65 yaş üstü nüfusun şimdiden yüzde 10’u geçtiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu bir felakettir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçmiş yıllarda sıkça dile getirdiği bu demografik tehdidi "varoluşsal bir kriz" olarak nitelendirmişti. Erdoğan, "Bu bir felakettir. Türkiye’nin geleceği için bir beka meselesidir" açıklamasıyla doğum oranlarındaki düşüşe karşı toplumda duyarlılık çağrısı yapmıştı.

Aile ve Gençlik Fonu’na 91 bin başvuru

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2024 yılını "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından hayata geçirilen politikaların sonuçlarını da paylaştı. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında genç çiftlere sağlanan 150 bin TL faizsiz evlilik kredisine bugüne kadar 91 bin 129 çiftin başvurduğunu açıkladı.

Pilot uygulama olarak deprem bölgesi illerinde (Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep) başlatılan fonla birlikte evlilik oranlarında yüzde 64 oranında artış yaşandığını ifade eden Göktaş, ilerleyen süreçte Türkiye geneline yayılacağını belirtti.

Yeni destekler: Doğum yardımı, şehirlerarası indirimler, beyaz eşyada protokoller

Bakanlık tarafından doğum destek programının da güncellendiğini açıklayan Göktaş şu bilgileri verdi:

İlk çocuk için tek seferlik 5 bin TL

İkinci çocuk için 5 yaşına kadar ayda 1500 TL

Üçüncü çocuk için ayda 5 bin TL ödeme

Bu destek kapsamında 169 bin 921 başvuru alındığını belirten Bakan, ödemelerin Mayıs ayı itibarıyla annelerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Öte yandan evlilik destekleri kapsamında TCDD şehirlerarası seyahatlerde yeni evli çiftlere yüzde 50, ailelere yüzde 15 indirim sağlarken; THY de aynı soyadı taşıyan 3-9 kişilik ailelere yüzde 15 indirim uygulayacak.

Beyaz eşya fiyatlarının yüksekliği nedeniyle firmalarla protokol hazırlığında olduklarını ifade eden Bakan Göktaş, yeni evlilere yüzde 10 ila yüzde 40 arasında indirim sağlanacağını, bu kapsamda firmalara da çağrıda bulunduğunu söyledi.

“Türkiye'de kadın temsili ve aile politikalarında büyük ilerleme sağlandı”

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, röportajda ayrıca kadınların siyasette, diplomasi ve akademideki temsiline de değindi. 2002’de yüzde 4.9 olan kadın temsil oranının bugün yüzde 20’lere ulaştığını, başörtülü ilk vali, büyükelçi ve üst düzey bürokratların bu dönemde göreve geldiğini hatırlattı.

Kendi hayatından da örnekler veren Göktaş, Belçika’da Avrupa’nın ilk başörtülü milletvekili olarak yaşadığı zorlukları anlatarak, “Ben değerlerim için ihraç edilmeyi kabul ettim. Tehditlere rağmen dik durdum. Bugün başörtülü bir kadının bakan olabilmesi Türkiye’nin demokratik kazanımıdır” dedi.

Demografik dönüşüm ve çözüm arayışları

Nüfus politikalarının sosyal hizmetler, sağlık, ekonomi ve savunma gibi alanlara doğrudan etkisi olduğuna dikkat çeken uzmanlar, Türkiye’nin hızla yaşlanan nüfusuna karşı etkin ve çok boyutlu stratejilere ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın attığı adımlar, Cumhurbaşkanlığı’nın doğrudan desteğiyle şekillenirken, nüfusun genç kalması için toplumun da ortak sorumluluk alması gerektiği vurgulanıyor.

Kaynak : PHA