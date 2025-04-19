“Ülkenin hâli ne olacak buna odaklanalım, kim cumhurbaşkanı olacak tartışması erken”

Erken seçim ve cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarını “milletin asıl gündeminden kopuk” olarak niteleyen Ağıralioğlu, “Bu kadar ağır sorunu olan bir ülkede ‘kim cumhurbaşkanı olacak’ tartışmasından ziyade, ‘ülkenin hâli ne olacak’ sorusuna odaklanmalıyız” dedi.

“Siyaset halktan koptu, çözüm bizde”

Türkiye’de siyaset kurumunun artık sorun çözücü olmaktan çıktığını savunan Ağıralioğlu, “23 yıldır aralıksız iktidarda olan bir yönetimin elinde büyük bir fırsat vardı. Ama bu fırsat heba edildi. AK Parti, 2002'de çözmeyi vaat ettiği sorunları çözemediği için biz bugün aynı sorunlara çözüm olmak üzere Anahtar Parti’yi kurmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

“Memleketin sorunu çözümsüz değil, maharetsiz siyaset var”

Türkiye’nin karşı karşıya olduğu ekonomik ve toplumsal sorunların tamamının çözümünün mümkün olduğunu belirten Ağıralioğlu, “Bugün yaşanan krizin tek sebebi çözme kabiliyetini yitirmiş bir siyasettir. Milletin yaşadığı açlık, geçim derdi, işsizlik, adalete olan güvensizlik… Bunların tümü siyasetin maharetsizliğinden kaynaklanıyor” dedi.

“Partimizi memleketin kilit sorunlarına çözüm için kurduk”

Anahtar Parti'nin bir “hobi” ya da “ittifak aparatı” olarak değil, milletin temel sorunlarına çözüm sunan bir hareket olarak kurulduğunu vurgulayan Ağıralioğlu, “Enflasyonun da, faizin de, adaletsizliğin de, işsizliğin de sorumlusu siyasetçiler. Ve çözüm de yine siyasetin içinde. Biz bu sorunları çözecek siyasi iradeyi inşa etmek için buradayız” açıklamasında bulundu.

“Cumhurbaşkanlığı tartışmaları millete saygısızlık”

Erken cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarını eleştiren Ağıralioğlu, “Cumhurbaşkanlığı süreci erken konuşulmaya başlandı. Bu kadar ağır bir gündemimiz varken ‘kim cumhurbaşkanı olacak’ sorusuna değil, ‘nasıl bir cumhurbaşkanı olmalı’ sorusuna odaklanmalıyız. Cumhurbaşkanlığı makamı nezaketi, adaleti, ciddiyeti temsil etmelidir” dedi.

“Parti değil, program önemli”

Türkiye’de artık “kim” sorusunun değil, “ne yapılacağı” sorusunun önemli olduğunu ifade eden Ağıralioğlu, “Türk siyasetinde yıllarımızı ya Millet İttifakı ya Cumhur İttifakı, ya AK Parti ya CHP gibi tahterevalli siyasetine kurban ettik. Biz merkezine milleti alan, meseleyi şahıslar üzerinden değil program ve ilkeler üzerinden tartışan bir siyaseti savunuyoruz” diye konuştu.

“Siyaset ilkesizlikle malul, millet sonuçlara bakar”

Ağıralioğlu, Türkiye’de siyasetin ilkesizliğe sürüklendiğini savunarak, “Millet hikmetli sözlere değil, akşam evine ne götürebildiğine bakar. Siz harika programlar yazabilirsiniz ama millet karnı açsa o programlar anlamını yitirir” dedi. Anahtar Parti’nin bu ilkesizlik ortamında güven, samimiyet ve çözüm odaklılık ilkesiyle hareket ettiğini belirtti.

“Devlet-millet düşmanlarına gülmeyeceğiz”

Partisinin duruşunu net cümlelerle tarif eden Ağıralioğlu, “Devletin ve milletin düşmanlarıyla yan yana durmayacağız. Türkiye’nin sınırlarında pusulanan tehditlere karşı devletin varlığını savunacağız. Kimlerle ne yapmayacağımızı da en az ne yapacağımız kadar açık söylüyoruz” açıklamasını yaptı.

“Türkiye'yi yönetmek için geliyoruz”

Ülkenin kaynaklarının doğru yönetilmediğini ve bunun büyük bir verimsizlik doğurduğunu söyleyen Ağıralioğlu, “Türkiye 850 milyona yetebilecek bir potansiyele sahipken, yanlış yönetildiği için 85 bin kişiye bile yetemez hâle gelmiştir. Bu ülkeyi ayağa kaldırmak için yola çıktık” dedi.

“20 Nisan’dan sonra tam saha yayılıyoruz”

Anahtar Parti’nin büyük kurultayına hazırlandığını açıklayan Yavuz Ağıralioğlu, 20 Nisan sonrası tüm kadrolarıyla sahaya ineceklerini, ekim ayına kadar yurt çapında yoğun bir saha programı yürüteceklerini söyledi. Ağıralioğlu, “Milletimizin teveccühüyle sahada güven görüyoruz. Biz milletin umuduyuz, bu ülkenin potansiyeline inanan, kalbinde yer bulan bir hareketiz” dedi.

Kaynak : PHA