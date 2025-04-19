Kötü Kokulara ve Haşereye Karşı Etkin Mücadele

Yaz aylarında artan sıcaklıkların, özellikle çöp konteynerlerinde kötü koku ve haşere oluşumunu beraberinde getirdiğine dikkat çeken yetkililer, bu sorunu önlemek için özel olarak donatılmış konteyner yıkama aracıyla temizlik çalışmalarını mahalle mahalle sürdürüyor. Sıcak su ve çevre dostu temizlik solüsyonları kullanılarak yapılan yıkamalarla hem konteynerlerin hijyen seviyesi artırılıyor hem de mikrobiyolojik tehditlerin önüne geçiliyor.

Başkan Tutdere: “Gece gündüz demeden çalışıyoruz”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şehirde hijyen standartlarını yükseltmek için büyük bir gayret gösterdiklerini vurguladı. Tutdere, “Adıyaman’ımızın temizliği, hemşehrilerimizin sağlığı ve yaşam kalitesi bizim önceliğimizdir. Özellikle yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte çöp konteynerlerinden kaynaklanan koku ve haşere sorunlarının önüne geçmek için ekiplerimizle yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Konteyner yıkama aracımızla şehrin dört bir yanında bulunan konteynerleri düzenli olarak temizleyip dezenfekte ediyoruz. Halkımızın daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşaması için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşa Çağrı: “Temizlik hepimizin sorumluluğu”

Belediyenin sürdürdüğü temizlik çalışmalarının daha etkili olabilmesi için vatandaşlara da çağrıda bulunan Başkan Tutdere, çöplerin zamanında ve doğru şekilde atılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Tutdere, “Temizlik çalışmalarımızın verimli olabilmesi için tüm hemşehrilerimizi, çöplerini zamanında ve konteynerlerin içine bırakmaya özen göstermeye davet ediyorum. Bu konuda göstereceğimiz ortak hassasiyet, hem çevremizin temizliği hem de halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşıyor.” dedi.

“El birliğiyle daha temiz bir Adıyaman mümkün”

Temizlik kampanyasının başarısının yalnızca belediye ekiplerinin çabasıyla sınırlı olmadığını belirten Başkan Tutdere, vatandaşların desteğinin belirleyici olduğunu söyledi. Tutdere, “Sevgili hemşehrilerim, sizin desteğinizle şehrimizi daha temiz ve daha yaşanabilir bir hale getirebiliriz. Çöplerin zamanında ve doğru şekilde atılması, ortak yaşam alanlarımızın korunması, Belediyemizin şehrimiz için yürüttüğü çalışmalara büyük katkı sağlayacaktır. Gelin, el birliğiyle Adıyaman’ımızı hep birlikte daha temiz, daha sağlıklı ve daha güzel bir şehir yapalım.” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Adıyaman Belediyesi'nin çevreye ve insan sağlığına duyarlı yaklaşımı, vatandaşlar tarafından da olumlu karşılanıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaz boyunca konteyner yıkama ve çevre hijyenine yönelik faaliyetlerin düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.

Kaynak : PHA