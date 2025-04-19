Yeşil Alanlarda Çok Yönlü Müdahale

Şehir merkeziyle birlikte mahalle aralarındaki küçük ölçekli park ve bahçeleri de kapsayan çalışmalar çerçevesinde çim biçme, ağaç budama, yabani ot temizliği, kurumuş bitkilerin kaldırılması, yürüyüş yollarının süpürülmesi ve genel çevre düzenlemeleri titizlikle yürütülüyor. Parkların görsel estetiğini artırmak amacıyla yapılan peyzaj düzenlemeleri kapsamında çiçeklendirme, toprak iyileştirme ve otomatik sulama sistemlerinin yenilenmesi gibi uygulamalara da ağırlık veriliyor.

Oyun Grupları ve Kent Mobilyaları Yenileniyor

Bazı parklarda vatandaşların sık kullandığı çocuk oyun grupları ile açık hava spor aletlerinin bakım ve onarımı gerçekleştirilirken, eskimiş ya da hasar görmüş banklar, kamelyalar, masa ve çöp kutuları boyanarak ya da yenileriyle değiştirilerek alanlar modernize ediliyor. Belediye yetkilileri, yapılan bu düzenlemelerle çocukların ve ailelerin parklarda daha konforlu, güvenli ve hijyenik vakit geçirmesini amaçladıklarını belirtti.

Karasinek ve Sivrisineklerle Mücadele Sürüyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki ilaçlama ekipleri de halk sağlığını tehdit eden karasinek, sivrisinek gibi haşerelere karşı mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Özellikle larva üreme riski taşıyan inşaat alanları, rögarlar, fosseptikler ve su birikintileri belirli aralıklarla kontrol edilerek larvasit uygulamaları gece ve gündüz vardiyalarıyla gerçekleştiriliyor.

Başkan Tutdere: “Yeşil Alanları Artırmak Önceliğimiz”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, kentteki yeşil alanların korunmasının ve artırılmasının temel hedeflerinden biri olduğunu vurguladı. Başkan Tutdere, “Şehrimizin her köşesini daha yeşil, daha temiz ve yaşanabilir hale getirmek için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Amacımız, hemşehrilerimizin nefes alabileceği alanların sayısını artırmak ve mevcut alanlarımızı en iyi şekilde korumaktır. Bu yöndeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” dedi.

Sürdürülebilir Bakım Politikası Vurgusu

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri ise yapılan çalışmaların yalnızca ilkbahar-yaz aylarına özgü olmadığını, yıl boyunca sürdürülen kesintisiz bir çevre bakım politikası kapsamında planlandığını ifade etti. Yetkililer, özellikle mevsim geçişlerinde artan bitki ve haşere popülasyonunun kontrol altında tutulmasının halk sağlığı ve kent düzeni açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Kaynak : PHA