İşçiler Huzursuz: "Hükümet Çözüm Bulmalı"

Atalay, işyerlerindeki zor koşulları ve işçilerin yaşadığı sorunları gündeme taşıyarak, asgari ücret görüşmeleri öncesi taleplerini sıraladı. "Bu ülkede emekliler, taşeron işçiler, staj mağdurları var. Bunların sorunlarını çözmek Meclis'in görevi," diyerek hükümete çağrıda bulunan Atalay, işçilere yönelik mobbing ve haksız işten çıkarmalara da değindi.

"İşçi Kazaları ve Özelleştirme Eleştirisi"

Her gün en az beş işçinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini belirten Atalay, bu konuda acil önlemler alınması gerektiğini söyledi. Ayrıca, özelleştirme politikalarına sert bir dille karşı çıktı: "Bu ülke ne çektiyse özelleştirmeden çekti, ama hala özelleştirme devam ediyor," dedi.

Asgari Ücret ve Vergi Sistemi Talepleri

Atalay, yaklaşan asgari ücret görüşmeleri hakkında da açıklamalarda bulundu. "Orada dört işçimiz olacak, onlar ne diyorsa harfiyen uyacağız," diyen Atalay, ayrıca adaletsiz vergi sistemine karşı hazırladıkları 70 sayfalık bir metni Meclis'e sunacaklarını açıkladı. "Biz mücadelemize devam edeceğiz, bu adaletsiz sistem düzelene kadar," dedi.

Mitingde Gergin Anlar: "Sarı Sendika İstemiyoruz"

Miting sırasında bazı işçilerin Atalay'ı yuhalaması dikkat çekti. "Sarı sendika istemiyoruz" dövizleri taşıyan işçilerin tepkisine rağmen, diğer işçiler "İşte başkan, işte sendika" sloganları attı. Bu protesto, sendika yönetimi ve işçiler arasındaki huzursuzluğu gözler önüne serdi.

Kaynak : PHA