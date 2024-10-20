CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, yenidoğan çetesine ilişkin ortaya çıkan iddialar sonrası isyan etti.

Türkiye'nin bir cinnet halinde olduğunu belirten Akdoğan, “Eğer bu konular hakkında araştırma komisyonu kurmayacaksak, çözüm önerisi sunmayacaksak, sokaktaki bu cinnet haline engel olamayacaksak, o zaman şu soruyu sormak gerekiyor: Biz 600 milletvekili olarak burada ne iş yapıyoruz, ne işe yararız” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Akdoğan, bu sorunun çözümü için herkesin bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.

'TBMM’nin ana gündem maddesi olmamasını anlamakta güçlük çekiyorum'

Akdoğan’ın konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

* Sokakta, hastanede, meydanda, trafikte bir cinnet hali var. Kadın, çocuk, ağaç, deniz, kedi, köpek ne varsa öldürülüyor. Bu durum karşısında TBMM’nin ana gündem maddesi olmamasını anlamakta güçlük çekiyorum. Bu konu TBMM’nin ana gündemi olmalıdır.

* Eğer bu konular hakkında araştırma komisyonu kurmayacaksak, çözüm önerisi sunmayacaksak, sokaktaki bu cinnet haline engel olamayacaksak, o zaman şu soruyu sormak gerekiyor: Biz 600 milletvekili olarak burada ne iş yapıyoruz, ne işe yararız.

Kaynak : PHA