Adıyaman Usta Öğreticiler Derneği Başkanı Hüseyin Özdağ, yaptığı açıklamada, hükümetin tasarruf tedbirleri adı altında yeni kursların açılmaması ve mevcut kursların iptal edilmesi nedeniyle usta öğreticilerin işsiz kaldığını belirtti. “Ekmek mücadelesi veriyoruz” diyen Özdağ, yetkililerden bugüne kadar bir çözüm bulamadıklarını ve seslerini duyurmak için bu büyük mitinge katılacaklarını vurguladı.

"Kadınların Öncülüğünde Bir Mücadele"

Adıyaman Belediyesi Eğitim ve Kültür Merkezi'nde (AKEM) gerçekleşen basın toplantısında çoğunluğu kadın olan usta öğreticiler, yaşadıkları ekonomik zorluklara dikkat çekti. Yeni kursların açılmaması ve eğitim saatlerinin kısıtlanması nedeniyle geçim kaynaklarını kaybeden öğreticiler, sigorta primlerinin eksik yatırılması, resmi tatillerde ücret alamamaları ve asgari ücretin altında çalışma koşulları gibi kronik sorunlara da değindiler.

Özdağ, tüm Türkiye genelinde aynı sorunlarla karşılaşan usta öğreticilerin artık dayanacak güçleri kalmadığını ve bu mitingle haklarının savunulmasını talep ettiklerini belirtti. “Yıllardır süregelen bu haksızlıklar karşısında sesimizi duyurmak için Ankara'ya gidiyoruz” dedi.

"24 Ekim'de Ulus Meydanı'nda Büyük Miting"

Türkiye’nin dört bir yanından gelecek usta öğreticilerin 24 Ekim’de Ankara Ulus Meydanı’nda gerçekleştirecekleri bu büyük eylem, 100 bin kişinin katılımıyla tarihe geçecek bir miting olma özelliği taşıyor. Öğreticiler, tasarruf tedbirlerinin kaldırılması, kursların yeniden açılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi taleplerini dile getirmek için toplanacaklar.

Kaynak : PHA