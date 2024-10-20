Alınan bilgiye göre ilk kaza, Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'nde meydana geldi.

Ahmet Görücü idaresindeki 02 DF444 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yaralı otomobil sürücüsü ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinde Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer kaza İznik köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Mehmet Sarıkaya ile Umut Akbumut yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaynak : PHA