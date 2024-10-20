Dünya Superbike Şampiyonası 2024 şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya, Jerez yarışında şampiyonluğu lider bitirerek taçlandırdı.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en prestijli motor sporları yarışlarından olan Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) ve Dünya Supersport Şampiyonası’nın (WSSP) 12. etabı İspanya, Jerez Pisti’nde gerçekleşti.

2024 Dünya Superbike şampiyonu ünvanıyla yarışa çıkan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluğunu birincilik zaferiyle taçlandırdı.

İlk gün yarışlarında elde ettiği ikincilikle şampiyonluğunu ilan eden Razgatlıoğlu, böylece sezonu da 527 puanla tamamlayarak rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktı.

Jerez pistinin zorlu virajlarında iki gün kıyasıya mücadele eden Red Bull sporcusu, Pazar günü yarışını birinci bitirerek en yakın rakibi Nicolo Bulega’ya 43 puan fark atarak normal sezonu şampiyon tamamladı.